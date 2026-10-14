大都會博物館憶中國庭院建造史 珍木曾用於毛澤東紀念堂

大都會新影片回顧中國庭院建造史，所使用的珍貴楠木曾用於毛澤東紀念堂中。(The Met提供)

AI摘要 文章摘要整理： 大都會藝術博物館以短片介紹阿斯特中國庭院的誕生，從蘇州工匠赴紐約施工到珍貴楠木與御窯磚瓦的細節，重現這座蘇州風格園林的來歷。

紐約大都會 藝術博物館(The Met)近日推出約四分鐘短片，由亞洲藝術部部長何慕文(Maxwell K. Hearn)帶領觀眾走進阿斯特中國庭院(Astor Court)，回顧該蘇州風格園林如何落腳曼哈頓 。從為展示中國家具而萌生的構想到蘇州工匠跨洋施工，影片也披露庭院獲准使用珍貴楠木的細節，此前曾用於毛澤東紀念堂。

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「穿過月洞門，就像進入另一個宇宙」，何慕文在影片中形容，觀眾彷彿突然來到明代蘇州，在紐約鬧市中找到寧靜。庭院以蘇州網師園內的院落為藍本，於1981年開放；廊道、山石與亭閣構成可供休憩的空間，也讓鄰近展廳中的中國書畫與家具有了相應的文化環境。

何慕文回憶，博物館長期董事阿斯特(Brooke Russell Astor)1974年協助購得一批16至18世紀蘇州製作的家具，館方隨即面臨如何陳列的問題。當時負責亞洲藝術部的方聞(Wen Fong)注意到展室南側有一處長方形空間，提出朝南的房間應配有庭院。仍是年輕策展助理的何慕文爬上屋架，確認上方設有天窗，阿斯特於是同意推動計畫。

至1979年底，大批在蘇州手工製作的材料運抵紐約。據何慕文敘述，中國工匠於1980年初花費五個月組裝，沿用明代工藝與代代相傳的工具，以榫卯連接構件，不使用釘子。庭院柱子採用在中國十分稀有的楠木；他說，中方對在大都會建造中國庭院十分熱心，因此特別批准使用這種木材，而此前一次用途正是毛澤東紀念堂。

工藝上的講究也延伸至磚瓦，為此工程，中方重新啟用一座18世紀御窯，燒製配合庭院地面不同角度的陶磚。建築與園林之間則以天然石階銜接，讓整齊的人造結構逐步過渡至自然景觀。

何慕文提醒，進園後不必急著走到中央，沿廊觀看才能體會其中設計，山石如從雲海升起的峰巒、景色彷彿一卷徐徐展開的手卷。其中一塊石頭的側影像史努比(Snoopy)，是他的心頭好，短片可在https://youtu.be/vVwGGTxfbus觀看。

大都會新影片回顧中國庭院建造史，亞洲藝術部部長何慕文在影片中講述建造的歷程。(The Met提供)