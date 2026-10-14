CaringKind華埠為17日公益步行募款暖身 支持失智症家庭

阿茲海默症關愛服務日前在中華公所舉行「阿茲海默症公益步行華埠暖身活動暨記者會」，為17日在中央公園舉行的年度公益步行活動預熱。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： CaringKind在華埠舉辦公益步行暖身記者會，募集9525元，華人社區踴躍支持，並將於17日在中央公園舉行年度步行活動，推廣失智症教育與家庭支援。

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)日前在曼哈頓華埠的紐約中華公所舉行「阿茲海默症公益步行華埠暖身活動暨記者會」，逾50名來自十多個社區機構的代表、失智症 家庭及義工參與，為17日(周六)在中央公園 舉行的年度公益步行預熱，現場共募得9525元善款。

CaringKind首席營運長Peggy Chu感謝中華公所及華人社區長期支持，表示步行活動除了籌款，也希望提高公眾對阿茲海默症的認識，並為照顧者及患者家庭提供支持。中華公所主席伍銳賢則代表公所捐出500元支持。

據CaringKind發展部專員Natasha Hirji，今年是該公益步行活動第38年，將於17日上午9時30分在中央公園舉行，除步行外，現場亦將有醫療、科研及社會服務機構設攤，提供大腦健康相關檢測、資訊及新科技展示，並設線上參與方式。主辦方今年另安排巴士，分別由華埠及法拉盛接送華裔長者前往中央公園。

活動中，多名華裔義工及支持者分享參與經歷，93歲的何麗霞從退休金中捐出50元，希望鼓勵更多人關注大腦健康；她本身亦是CaringKind義工，平日製作手工藝品協助籌款。義工崔小欣則將不久前去世丈夫的帛金中捐出867元，感謝丈夫患失智症期間CaringKind給予家庭的支持；張超群亦透過向鄰居及朋友募集3元、5元及10元小額捐款，共籌得1348元。

星火義工輔導隊隊長李明東(Wilson Lee)表示，他參與CaringKind義工服務已逾十年，過去亦曾與妻子長期照顧患阿茲海默症的岳母，因此深知失智症帶給整個家庭的壓力。他說，義工未必能替家庭解決所有問題，但一次探訪、一通電話或一句問候，都可能成為照顧者繼續走下去的力量。星火隊歷年為CaringKind步行活動籌得9375元，他期望未來吸引更多年輕及中英雙語義工加入，把專業資源帶入華人社區。

CaringKind社區建設副總裁石蔚靜表示，今年華人社區對活動的支持尤其踴躍，其中聶氏姐妹(Bun Wah Nip & Bun Suen Nip)捐出8萬3000元，原萬寧藥房東主Anne Kong亦捐出1萬1000元，支持CaringKind華人服務及包括義工探訪療養院在內的新項目。她表示，步行活動不僅是募款，更重要的是推動社區參與及阿茲海默症教育與宣導，讓更多華人家庭了解失智症，也知道有需要時可獲得相關服務與支援。