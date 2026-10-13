台灣表演團體「寶島慢播」攜手舞團 詮釋「家」的意義

寶島慢播(Compound Playground)與Drye/Marinaro舞團攜手打造「HOME｜咱兜(Lán-tau)」晚會。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 台灣表演團體寶島慢播與DM舞團合作舉辦「HOME｜咱兜」募款晚會，透過多段式演出從童年記憶、根源與未來視角詮釋「家」的意義。

由台灣藝術家組成的表演團體寶島慢播(Compound Playground)，與Drye/Marinaro舞團(DM Dance Company)攜手，日前舉辦沉浸式募款晚會「HOME｜咱兜(Lán-tau)」，以「家」為題，透過多段式演出，從個人童年記憶探討當下與未來，亦希望以團員之間的情懷和移民 背景，展現「邀請大家回家」的溫暖氛圍。

該場以家為名的演出分為上下半場，上半場以「個人童年記憶」為主軸，寶島慢播發表以小時候團員們記憶為題材的新作，並結合DM的母親獨舞，以及改編自童書「愛心樹」(The Giving Tree)、融入美國手語(ASL)的段落，探討對人而言「根源」的意義。下半場則是以音樂、團體舞蹈的方式，聚焦「此刻與未來」，展現舞者們在藝術之路上努力的痕跡，以及對未來的想像。

本次參與演出的寶島慢播成員包含舞者熊婕(Chieh Hsiung)、小提琴家蕭又維(Yu-We “Yoyo”Heath-Hsiao)、藝術家兼主持人張祐寧(Leo Yu-Ning Chang)、鋼琴家祁苡瑄(Sobina Chi Kanter)、演員與舞者曾桂芳(Fang Tseng)、演員郭政賢(Bin Bin Kuo)、鼓手陳璿文(Hsienwen Chen)與藝術家林皓偉(Grant Hao-wei Lin)，協同由舞蹈家Jamie Drye與Francesca Marinaro一同組成的舞團一起演出。

寶島慢播共同創辦人熊婕表示，她與DM的緣分始於2016年，自當年參加DM甄選入團後便一路合作至今，不僅隨團巡演，也固定在DM位於賓州的據點教課，「DM就像我在紐約的另一個家」。她與蕭又維的合作，也是從DM的作品發表開始，兩人隨後在疫情期間創辦寶島慢播這個團體。

熊婕表示，兩團一起經歷了很多事，相處模式就像家人，彼此照顧，讓雙方的合作更加水到渠成。雖然是兩個團體第一次正式演出的合作，但熊婕坦言，過程中學到如何溝通、讓合作更順暢。她指出，過去的演出比較像朋友來捧場，這次則更有目標性、規模更盛大，鎖定的觀眾群也不同，「希望更上一層樓」。晚會並與舞台設計師劉景昀(Janet Liu)合作，還找來藝術家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)協助製作木工道具，讓團員感慨「理念相似、一直往前進的人，總會在路上相遇。」

談及創作理念，熊婕則是以做菜比喻，「我們的團員本身就是家人，大家互相接納彼此的意見和想法，最終作品像是收集每個人端出的調味料，再做成一道料理，少了任何一個人就不對了。」

寶島慢播表示，晚會中表演的舞蹈段落，是為展現團員們在異國尋找社群的縮影。(記者馬璿／攝影)

「HOME｜咱兜(Lán-tau)」下半場的演出則是以音樂、團體舞蹈的方式，聚焦「此刻與未來」。(記者馬璿／攝影)

寶島慢播的共同創辦人熊婕(Chieh Hsiung)與小提琴家蕭又維(Yu-We “Yoyo”Heath-Hsiao)認識的緣分，是從Drye/Marinaro舞團的合作出發。(記者馬璿／攝影)

該場以家為名的演出分為上下半場，上半場以「個人童年記憶」為主軸，寶島慢播發表以小時候團員們記憶為題材的新作。(記者馬璿／攝影)