華埠四海劇社「瘋佬正傳」10/24登場 叩問自由與服從

華埠四海劇社「瘋佬正傳」月底登場，叩問自由與服從。(四海劇社提供)

AI摘要 文章摘要整理： 四海劇社將於10月24日至11月1日在曼哈頓下城演出《瘋佬正傳》，以精神病院中的反叛與制度衝突，叩問自由、壓迫與犧牲。

紐約四海劇社第57劇季作品「瘋佬正傳」，將於10月24日(周六)至11月1日(周日)在曼哈頓 下城亨利街藝術中心地下劇場(Abrons Arts Center)公演七場。作品由韓綽桐執導，以精神病院內一名反叛者與管理制度的衝突，探討自由、壓迫、反抗與犧牲，採廣東話演出，附中英文字幕。

根據劇社，故事發生在一間由護士長鐵腕管理的病房，主角吳家駒精力充沛、天不怕地不怕，踏入這個要求遵守規矩、服從與保持沉默的環境後，卻不願就範。他的出現打破病房原有秩序，也喚醒一群逐漸失去自我意識的病友，讓他們重新感受生命力與尊嚴。

然而，當個人試圖撼動整套制度，隨之而來的是制度的反撲。劇情透過病房中的權力關係，追問究竟是病人，還是管理他們的制度更為瘋狂，也讓觀眾思考，在要求絕對服從的世界裡，保持自我需要付出什麼代價。

韓綽桐表示，繼上一齣導演作品「罪該萬死」後，她更確信舞台劇的意義不僅在於娛樂，也在於與觀眾對話，留下散場後仍縈繞心頭的反思。她選擇劇本時，重視作品能否觸動人心，讓觀眾從角色身上看見自己，或平日不願面對的一面。

她說，「瘋佬正傳」透過人物命運呈現人性的複雜與社會現象，因此吸引她搬上舞台；她希望觀眾能在笑與淚、人性與現實之間找到自己的感受。

四海劇社成立於1970年，最初以華埠 天主堂為基地，為僑社提供康樂活動，並藉中國傳統藝術促進中西文化交流。據劇社介紹，成立56年來演出未曾間斷，累計推出逾150齣作品，涵蓋外國名劇、中國經典及現代創作。

演出劇場位於格蘭街(Grand St.)466號，查詢購票詳情可瀏覽fourseasplayers.org，諮詢電話為(718)831-1998。

華埠四海劇社「瘋佬正傳」將從24日起登場。(四海劇社提供)