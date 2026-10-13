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侯孝賢「南國」4K修復版 紐約電影節北美首映

記者劉梓祁╱紐約報導
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侯孝賢「南國再見，南國」4K修復版，紐約電影節北美首映；圖為電影劇照。(New ...
侯孝賢「南國再見，南國」4K修復版，紐約電影節北美首映；圖為電影劇照。(New York Film Festival提供)

AI摘要

文章摘要整理：

侯孝賢《南國再見，南國》4K修復版在第64屆紐約電影節北美首映，透過精細修復重現台灣社會轉型中的人物命運與世代氣息。

台灣導演侯孝賢1996年作品「南國再見，南國」今年問世滿30周年，全新4K修復版入選第64屆紐約電影節(New York Film Festival)「經典重映」單元(Revivals)，舉行北美首映。影片已即日起放映，令紐約觀眾重新觀看這部描繪台灣社會轉型與邊緣人物生活的作品。

本次修復以日本國立電影資料館(National Film Archive of Japan)保存的35毫米原始攝影底片進行4K掃描，再完成影像修復與調色；原有聲軌也經數位化、音訊修復及重新母帶製作。電影節列出的修復版片長為113分鐘，以台語及國語演出，附英文字幕。

影片由高捷、林強、伊能靜及徐貴櫻等主演，朱天文編劇、李屏賓掌鏡，林強並負責音樂。故事圍繞高捷飾演的高哥及其身邊伙伴展開，他前往平溪與友人籌辦賭場，又計畫投資上海夜總會；女友卻對他周遭的人心存疑慮，希望他留在台灣開餐廳。賺快錢的盤算、感情牽絆與生活困局，交織成這群人物的日常。

「南國再見，南國」於1996年入選坎城影展主競賽，相較「悲情城市」、「戲夢人生」等回望台灣歷史的作品，本片將視線轉向當代，透過小人物的生意、往來與漂泊，描寫經濟變動之下的欲望與不安。

紐約電影節將本片列為侯孝賢1990年代的代表作之一，認為它既是鮮明的世代肖像，也是他最具社會洞察力的作品之一。電影節指出，影片在移動與停滯之間切換，呈現現代化對台灣普通人生活的影響，並包含侯孝賢創作生涯中多個出色的長鏡頭。

侯孝賢1947年生於中國，翌年隨家人赴台，是台灣新電影的重要代表。他的作品常以長鏡頭、節制的敘事與細膩的日常觀察，呈現個人命運與歷史、社會變遷之間的關係。其「悲情城市」於1989年獲威尼斯影展(Venice Film Festival)金獅獎，「戲夢人生」於1993年獲坎城影展(Cannes Film Festival)評審團獎，2015年再憑「刺客聶隱娘」獲坎城最佳導演獎。

2023年，侯孝賢家人證實他罹患阿茲海默症，已停止電影創作。

精華 FAQ

  • 本片入選第64屆紐約電影節的「經典重映」單元，並在該影展舉行北美首映，現已正式放映，讓紐約觀眾重新觀看這部侯孝賢代表作。

  • 修復工作以日本國立電影資料館保存的35毫米原始攝影底片為基礎進行4K掃描，再完成影像修復與調色；原有聲軌也經數位化、音訊修復及重新母帶製作。

  • 電影節認為本片是侯孝賢1990年代的重要代表作之一，兼具鮮明世代肖像與社會洞察力，並以多個長鏡頭呈現現代化對台灣普通人生活的影響。

侯孝賢 伊能靜

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