華康會10/15周年慶典 表彰社區傑出人士

華康會將於15日舉辦周年慶典，表彰社區傑出人士。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華康會將於10/15在布碌崙班森賀舉行年度慶典，首設籌款晚會並表彰多位在公共安全、醫療、社區服務與藝術領域有貢獻的人士。

華人 健康協會(華康會)日前舉行記者會，宣布將於15日(周四)在布碌崙 (布魯克林 )班森賀舉行2026華康會年度慶典。華康會將在這次活動中舉辦首次的籌款晚會，回顧過去、展望未來的同時，也將表彰對社區做出突出貢獻的傑出人士。

華康會會長陳麗娜在記者會上表示，周年慶典將於15日晚在富臨門宴會廳舉行。陳麗娜說，這是華康會的朋友和支持者相聚一堂的好機會，她讓大家藉此機會共同回顧和見證華康會不斷發展，日益壯大的歷程，鼓勵大家為華康會今後的發展出謀畫策，提出積極和有益的建議。

華康會將在這次慶典中表彰數位為社區做出突出貢獻的人士，在獲獎名單中排在首位、獲得公民影響領導力獎的是州參議員陳學理。華康會認為陳學理以身作則，是每一個社區居民的榜樣。無論是公共安全和治安問題、遊民所問題、教育選擇權問題還是生活成本和民生負擔問題，陳學理都能急居民之所急，為民眾發聲。

市警61分局則集體榮獲社區執法獎，華康會稱讚61分局多年來兢兢業業守護羊頭灣社區的安全。獲得醫療從業者顧問獎的是亞美醫師協會(CAIPA)副總裁張維建醫生，華康會稱他代表著用精湛的醫術和認真負責的態度守護華人健康的華裔醫師。

獲得社區領導力獎的是朱潤林，華康會稱他在羊頭灣遊民所的抗議活動中發揮了積極作用。獲得藝術獎的是舞蹈教師劉秋文，華康會稱讚他以自己的熱情和專業精神豐富了社區的文化生活。

華康會也將表彰五名義工，感謝這些義工隊社區的無私奉獻。活動還將邀請向日葵藝術學校的學生表演精彩的舞蹈，並用「中餐西做」的方式，為到場嘉賓獻上獨特的菜餚。