紐約市電動車充電點將增至700個 惹道路規畫疑慮

市交通局日前宣布，已選定布碌崙公司「it's electric」擴建全市路邊電動車充電網絡，將目前試點的88個充電點增至700個。(取自it's electric官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市選定本地公司擴建路邊電動車充電網絡，目標把88個充電點增至700個，並在多個缺乏私人車位的社區先行設站，但也引發對道路空間規畫彈性的疑慮。

市交通局日前宣布，已選定布碌崙 (布魯克林)公司「it's electric」擴建全市路邊電動車 充電網絡，將目前試點的88個充電點增至700個，首批選址將覆蓋逾十個缺乏私人停車位、且計程車與叫車司機集中的社區。

市交通局表示，此次採購分為兩份合約，安裝工程金額為5530萬元，營運合約為490萬元。每座充電站至少設兩個充電柱，每柱提供兩個充電點，選址包括華盛頓高地(Washington Heights)、森林小丘(Forest Hills)及上西區等地。

這項擴建屬市府「PlugNYC」計畫的一環，市交通局8月首度公布擴張路邊充電設施的構想，當時列出的候選社區還包括遠洛克威(Far Rockaway)。市府將目標與2050年前達成溫室氣體淨零排放的承諾相連結，盼改善電動車主、尤其仰賴車輛謀生卻無法在家充電的計程車和叫車司機的補電條件。

市交通局發言人布魯諾(Mona Bruno)表示，新網絡將使路邊充電更便利、價格更可負擔，並協助車輛從化石燃料轉向電力；市府也期待與專注於路邊使用需求的本地夥伴合作。她指出，選址過程會同時考量行人、自行車與公車基礎設施規畫，充電站亦將預留連接電動微型交通工具充電設備的條件，例如公共電動單車充電櫃。

不過，交通倡議團體「開放規畫」(Open Plans)資深政策及立法分析師蘇德蘭(Michael Sutherland)表示，該組織理解推動電動車對氣候目標的重要性，但擔心市府把路邊空間永久固定為汽車停車用途。他指出，一旦在路邊投資昂貴設施，日後若要闢設自行車道、公車專用道或進行其他路側改善，彈性恐將受限。

蘇德蘭認為，盡頭路等較不可能進行日後街道改造的地點，或是較理想的設站選項。市交通局則表示，市民除可評論已公布的候選地點，也可在意見平台建議其他社區位置；最終配置仍須在擴大充電便利與保留公共街道空間之間取得平衡。