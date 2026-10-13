我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

紐約市電動車充電點將增至700個 惹道路規畫疑慮

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市交通局日前宣布，已選定布碌崙公司「it's electric」擴建全市路邊電動...
市交通局日前宣布，已選定布碌崙公司「it's electric」擴建全市路邊電動車充電網絡，將目前試點的88個充電點增至700個。(取自it's electric官網)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市選定本地公司擴建路邊電動車充電網絡，目標把88個充電點增至700個，並在多個缺乏私人車位的社區先行設站，但也引發對道路空間規畫彈性的疑慮。

市交通局日前宣布，已選定布碌崙(布魯克林)公司「it's electric」擴建全市路邊電動車充電網絡，將目前試點的88個充電點增至700個，首批選址將覆蓋逾十個缺乏私人停車位、且計程車與叫車司機集中的社區。

市交通局表示，此次採購分為兩份合約，安裝工程金額為5530萬元，營運合約為490萬元。每座充電站至少設兩個充電柱，每柱提供兩個充電點，選址包括華盛頓高地(Washington Heights)、森林小丘(Forest Hills)及上西區等地。

這項擴建屬市府「PlugNYC」計畫的一環，市交通局8月首度公布擴張路邊充電設施的構想，當時列出的候選社區還包括遠洛克威(Far Rockaway)。市府將目標與2050年前達成溫室氣體淨零排放的承諾相連結，盼改善電動車主、尤其仰賴車輛謀生卻無法在家充電的計程車和叫車司機的補電條件。

市交通局發言人布魯諾(Mona Bruno)表示，新網絡將使路邊充電更便利、價格更可負擔，並協助車輛從化石燃料轉向電力；市府也期待與專注於路邊使用需求的本地夥伴合作。她指出，選址過程會同時考量行人、自行車與公車基礎設施規畫，充電站亦將預留連接電動微型交通工具充電設備的條件，例如公共電動單車充電櫃。

不過，交通倡議團體「開放規畫」(Open Plans)資深政策及立法分析師蘇德蘭(Michael Sutherland)表示，該組織理解推動電動車對氣候目標的重要性，但擔心市府把路邊空間永久固定為汽車停車用途。他指出，一旦在路邊投資昂貴設施，日後若要闢設自行車道、公車專用道或進行其他路側改善，彈性恐將受限。

蘇德蘭認為，盡頭路等較不可能進行日後街道改造的地點，或是較理想的設站選項。市交通局則表示，市民除可評論已公布的候選地點，也可在意見平台建議其他社區位置；最終配置仍須在擴大充電便利與保留公共街道空間之間取得平衡。

精華 FAQ

  • 市交通局宣布，現有試點的88個路邊充電點將擴增到700個，並以分階段方式推進，先從多個電動車需求較高的社區開始布建，提升城市充電可近性。

  • 首批選址會覆蓋逾10個缺乏私人停車位、且計程車與叫車司機密集的社區，包括華盛頓高地、森林小丘與上西區等地，優先改善依賴街邊充電的車主需求。

  • Open Plans擔心市府把路邊空間永久固定為汽車停車用途，若日後要改設自行車道、公車專用道或其他街道改善，昂貴設施可能讓調整空間變得更有限。

紐約市 電動車 布碌崙

上一則

101歲還能猜謎奪冠 醫生：這5個習慣值得堅持

下一則

紐約客談／可負擔住宅 長者申請有多難？
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟

開車的人更有錢？紐約路邊停車擬全面收費 交通局長挨轟
布碌崙海灣公園大道公車專用道動工

布碌崙海灣公園大道公車專用道動工

中國十一長假電動車充電塞爆 巨型行動「充電寶」可同時充80輛車

中國十一長假電動車充電塞爆 巨型行動「充電寶」可同時充80輛車
芝停車收費權再轉手 市府首獲5%分成

芝停車收費權再轉手 市府首獲5%分成

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒