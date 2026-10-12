紐約親子互助會 關注社區清潔、心理健康

親子互助會組織義工打掃社區衛生。(PCR提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約親子互助會在10月10日世界精神衛生日，透過社區清潔與互動留言活動，宣導心理健康與自我關懷的重要性。

10月10日是世界精神衛生日，當天紐約親子 互助會(PCR)組織義工一邊清理街道和樹木周邊的環境，一邊透過留言互動，鼓勵社區居民關注自己的心理健康 ，把社區環境清潔和倡導心理健康這兩個活動結合在一起。

在活動現場，親子互助會的義工拿起掃帚、耙子和垃圾袋，清理街道垃圾、落葉和雜草，用實實在在的行動改善社區環境，為居民創造更整潔、更舒適的公共空間。與此同時，親子互助會還專門設置了世界精神衛生日互動留言板，主題是「傾聽、包容、支持、賦能」，邀請義工和社區居民寫下自己對心理健康的理解，以及平時照顧自己的小方法。

一張張彩色的便利貼說出了參與者對心理衛生的想法。有人寫道，情緒低落時，可以找信任的人聊聊；有人說，走到戶外、和朋友待在一起，心情會放鬆很多；也有人提醒大家，心理健康和身體健康一樣重要，需要在日常生活中持續關注。

親子互助會負責人黃妮可表示，這些留言顯示了社區成員對心理健康的不同理解，也呼應了今年世界精神衛生日倡導的理念，「傾聽親身經歷，以真實的聲音推動真正的改變」。她認為社區健康不僅包括整潔、安全的生活環境，也包括居民的心理健康、社會連結和彼此支持。這次活動不僅是社區環境清潔行動，也是一次關於自我關懷與社區關懷的實踐。

親子互助會希望透過這次活動讓社區居民認識到，人們不只是在出現心理疾病時才需要關注心理健康，它和每個人的日常生活都息息相關，「心理健康就像照顧一座花園，需要持續的關注與照顧。」

親子互助會在世界精神衛生日倡導心理健康。(PCR提供)

親子互助會設置的世界精神衛生日互動留言板。(PCR提供)

義工們清除路邊的雜草。(PCR提供)