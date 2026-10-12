中國當代音樂節落幕 致敬鐵路華工

「鐵漢金釘」以「苦力號子」及廣東童謠「月光光」為靈感，透過交響樂團、逾百人的合唱團及獨唱者，呈現華工的付出與犧牲。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第九屆紐約中國當代音樂節以《鐵漢金釘》與《飛天》閉幕，透過華工修築鐵路與中華探索精神，連結歷史記憶、文化傳承與跨文化共鳴。

為期一周的第九屆紐約中國當代音樂節，11日在曼哈頓 林肯中心林肯中心爵士樂 玫瑰劇場(Rose Theater, Jazz at Lincoln Center)舉行閉幕音樂會，由蔡金冬執棒巴德當代樂團(The Orchestra Now)，呈現李劭晟交響組曲「飛天」的美國首演，以及周龍交響清唱劇「鐵漢金釘」，以音樂串聯華工修築鐵路與人類探索未知的尋夢歷程。

「鐵漢金釘」於2019年在第二屆音樂節世界首演，時隔七年以新版本重返紐約。在美國建國250周年 之際，作品再次將修築太平洋鐵路的華工故事帶上舞台，回望這群參與建設美國、卻長期未獲充分認識的移民先人。

19世紀，上萬名廣東勞工懷著對「金山」的憧憬赴美，成為鐵路西段建設的主力。作品由普利策獎得主周龍與旅美作家蘇煒合作，以「苦力號子」及廣東童謠「月光光」為靈感，九個樂章透過交響樂團、逾百人的合唱團及獨唱者，呈現華工的付出與犧牲。

周龍表示，希望觀眾不只感受苦難與悲壯，也能聽見尊嚴與希望。作品雖講述鐵路華工，最終關乎的卻是所有默默付出、未必被歷史充分記住的建設者，讓不同文化背景的觀眾思考歷史記憶與文化包容。

上半場的「飛天」則從嫦娥奔月、敦煌壁畫走向當代航天。李劭晟受訪時表示，組曲耗時兩年完成，去年於中國國家大劇院首演，希望呈現中華文化的傳承，以及人們面對無盡世界的無限想像力。

全曲分為「夢天」、「問天」、「飛天」、「巡天」及「天行健」五個樂章，其中「問天」由屈原詩作的啟發，由張維維演奏嗩吶，彷彿有駿馬啼鳴而過，身後風沙席捲隨行；末樂章由男高音李毅獨唱，呼應「天行健，君子以自強不息」的精神。

李劭晟說，他以寫意手法表達中華民族超越自身極限的追求與浪漫想像。他認為，中華文化中的探索精神，與美國不斷突破、拓荒的傳統有相通之處，作品所傳達的情感因此也具有跨越文化的普世價值。