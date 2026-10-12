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布碌崙海灣公園大道公車專用道動工

記者馬璿╱紐約報導
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市交通局已啟動布碌崙海灣公園大道和克羅普西大道的改造工程。(取自MTA)
市交通局已啟動布碌崙海灣公園大道和克羅普西大道的改造工程。(取自MTA)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市交通局啟動布碌崙海灣公園大道與克羅普西大道改造，增設公車專用道並強化行人安全，盼提升B6與B82速度、縮短通勤時間。

紐約市交通局(DOT)日前宣布，布碌崙(布魯克林)海灣公園大道(Bay Parkway)和克羅普西大道(Cropsey Avenue)的改造工程已經動工，將在兩條道路增設公車專用道，並加強行人安全設施。當局表示，工程完成後，每天約8萬5000名公車乘客的通勤時間可望縮短。

根據規畫，交通局將在海灣公園大道J大道至濱海公園大道(Shore Parkway)路段設置公車專用道，幾乎涵蓋整條灣景大道，沿線經過米爾伍德、松柏園、班森賀和巴斯海灘等社區。克羅普西大道從海灣公園大道至26大道的路段也將增設公車專用道。交通局今年6月亦曾向布碌崙第11社區委員會說明此計畫。

新設的專用道將提升B6和B82公車的行車速度，兩條路線的載客量分別居布碌崙第一和第四。當  局指出，目前海灣公園大道上的公車時速最慢只有3哩，比一般人步行時速還慢。

當局表示，多數路段將採用「偏移式」公車專用道，也就是設在離路邊一段距離、但不在道路中央的位置，以便保留路邊停車位；需要空間設置左轉道的街段，則改設路邊式專用道。

交通局長弗林(Mike Flynn)表示，這項改造可提升布碌崙兩條最繁忙公車路線的速度與準點率，也能整頓區內兩條車禍最多的道路上的交通秩序。

此項目是市府與州府共同推動的「下一站」(Next Stop)公車提速計畫中的50項工程之一。該計畫涵蓋50條優先路廊上的175條公車路線，目標是讓每趟行程最多縮短六分鐘。

兩條道路也都被列為「零死亡願景」(Vision Zero)計畫的優先路廊。當局統計，2021年至2025年間，這兩個路段共發生交通事故造成四人死亡、26人重傷。

安全改善措施包括改善行人坡道、新設18座中央分隔島、以標線延伸中央分隔島及路緣，並在14個路口新設左轉道，海灣公園大道其他路口則將實施轉彎限制。

為減少路邊停車位流失，當局也將調整路緣規畫，包括調整停車計費時段、在繁忙街段轉角處增設計費停車位，並增設上下客及送貨用的裝卸區。

精華 FAQ

  • 工程將在海灣公園大道及克羅普西大道增設公車專用道，同時加入行人坡道、中央分隔島、左轉道與轉彎限制等設施，以改善交通秩序並提升安全。

  • B6與B82公車將直接受惠，因為專用道可提升行車速度與準點率。交通局估計，沿線每天約8萬5000名乘客的通勤時間都有望縮短。

  • 多數路段採偏移式專用道，盡量保留路邊停車位；需要左轉道的路段則改為路邊式設計，並透過調整停車計費與增設裝卸區減少衝擊。

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