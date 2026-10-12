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紐約近44%華人移民 落腳皇后區

記者戴慈慧╱紐約報導
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根據紐約市最新人口報告，全市近44%華人移民居住在皇后區，其中法拉盛仍是最大的聚...
根據紐約市最新人口報告，全市近44%華人移民居住在皇后區，其中法拉盛仍是最大的聚居地。(記者戴慈慧╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約最新人口報告顯示，來自中國大陸、香港及台灣的移民近44%集中在皇后區，法拉盛仍是全市最主要聚居地。

根據紐約市最新人口報告，全市近44%在中國大陸、香港及台灣出生的移民居住在皇后區，其中法拉盛仍是最大的聚居地。

紐約市都市規畫局(DCP)今年公布「最新紐約人」(The Newest New Yorkers, 2026)報告，是自2013年以來首次全面更新紐約市移民人口研究。根據2023年美國社區調查(ACS)資料，全市約有39萬7249名來自上述三地的移民，占全市移民人口近13%，與多明尼加(Dominican Republic)出生移民並列人數最多的移民群體。

從行政區來看，皇后區人數最多，達17萬4366人，占全市43.9%；其次為布碌崙(布魯克林)的12萬679人，占30.4%；曼哈頓約有6萬9570人，史泰登島則有2萬8266人。

若進一步觀察各個社區，法拉盛及穆雷丘(Flushing-Murray Hill)仍是最主要的聚居地。根據2019年至2023年五年期統計，當地約有5萬5920名來自上述三地的移民，人數約為布碌崙日落公園2萬7792人的兩倍，也遠高於曼哈頓華埠的1萬4590人。

皇后區其他社區也有相當規模的移民人口，艾姆赫斯特(Elmhurst)約有1萬1137人、森林小丘(Forest Hills)8574人、皇后丘(Queensboro Hill)7856人、奧本代爾(Auburndale)6886人，均名列全市該群體人數最多的十個社區。

若以當地移民人口組成來看，皇后丘約三分之二的移民來自中國大陸、香港及台灣，大學點(College Point)的比例也接近三分之一。在奧本代爾及新鮮草原(Fresh Meadows)，來自上述三地與韓國的移民合計占當地移民人口多數。

過去十年間，各行政區的人口變化也有所不同。報告顯示，2013年至2023年間，史泰登島是全市唯一該群體人口出現統計上顯著成長的行政區，布碌崙則顯著下降。不過，這些數據無法直接判斷居民從哪個社區搬往哪裡。

整體而言，皇后區仍是全市移民人口最多的行政區，約有109萬名外國出生居民。其中，法拉盛及穆雷丘約有9萬5700名移民，占當地總人口約67%，無論移民人數或比例都位居全市前列。

根據紐約市最新人口報告，全市近44%在中國大陸、香港及台灣出生的移民居住在皇后區...
根據紐約市最新人口報告，全市近44%在中國大陸、香港及台灣出生的移民居住在皇后區。（記者戴慈慧╱製表）

法拉盛及穆雷丘仍是最主要的聚居地。根據2019年至2023年五年期統計，當地約有...
法拉盛及穆雷丘仍是最主要的聚居地。根據2019年至2023年五年期統計，當地約有5萬5920名來自上述三地的移民，人數約為布碌崙日落公園2萬7792人的兩倍，也遠高於曼哈頓華埠的1萬4590人。（記者戴慈慧╱製表）

精華 FAQ

  • 根據最新報告，來自中國大陸、香港及台灣的移民約39萬7249人，其中43.9%居住在皇后區，明顯高於布碌崙、曼哈頓與史泰登島，顯示皇后區仍是主要落腳地。

  • 法拉盛及穆雷丘仍是最大聚居地，2019年至2023年五年期統計約有5萬5920人，約為布碌崙日落公園的兩倍，也遠高於曼哈頓華埠的人數。

  • 2013年至2023年間，史泰登島是全市唯一該群體人口顯著成長的行政區；相對地，布碌崙則出現顯著下降，但報告也指出，這些數據無法直接判定居民搬遷路線。

皇后區 移民 布碌崙

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