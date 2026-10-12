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路邊停車擬全面收費 「富裕」說惹民怨

記者范航瑜╱紐約報導
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市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收...
市交通局長弗林透露，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，研議路邊停車全面收費。圖為華埠路邊停車資料照片。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市研議把免費路邊停車擴大納入收費，引發「把車主視為富裕族群」的爭議，居民憂心養車成本上升會加重工薪家庭負擔。

紐約市交通局長弗林(Mike Flynn)近日在紐約法學院(New York Law School)早餐會上表示，市府將優先改善步行、公共運輸及自行車出行，並正在研議路邊停車收費。他將車主形容為較富裕的一群人，批評免費停車等同贈送公共土地，引發居民團體反彈，擔憂增加養車成本會加重工薪家庭負擔。

紐約目前已有路邊停車收費，主要用於法拉盛中心商圈等停車需求較高的地區。收費街段與費率由市交通局依土地用途、密度及停車需求等因素設定，未設收費規定的街段仍可免費停車。亨特學院報告建議，將收費擴展至目前免費的車位，並提出住宅區付費停車許可等方案。

弗林表示，本市車主的富裕程度是無車者的兩倍以上，養車則可能成為低收入市民的負擔。市長曼達尼(Zohran Mamdani)的團隊希望透過改善公共運輸、步行、自行車及電動自行車等選項，降低市民對汽車的依賴，節省交通開支。

布碌崙(布魯克林)居民組成的Brooklyn4All團體批評，交通需求不能一概而論，「對我們社區的人來說，汽車不是奢侈品，而是上班、送孩子上學及買菜的必需品」。該團體發言人質疑，以增加通勤難度迫使市民改搭公共運輸，會讓原已入不敷出的家庭承受不公平負擔。

弗林承認，部分低收入市民有車，也需要車，但認為改善無車居民的交通選擇，有助達成交通公平目標。駕車者也包括長者、身障人士及非一般時段上班的勞工。

家住皇后區的黃先生因周末需要探望家人，一直保留了一輛車。他對「車主較富裕」的說法感到憤怒，「有車就代表富裕？這根本是歧視、以偏概全。如果我這麼富裕，為什麼還要把車停在路邊，每周為清掃街道挪車，跟市警局、市環保局『打游擊』？」他批評，這種「社會主義作風」與自由民主社會的理念背道而馳，直言「這個市府簡直瘋了」。

亨特學院(Hunter College)2024年報告指出，低收入居民對汽車的需要可能高於中高收入者，汽車也可能幫助他們改善經濟處境。報告列出的車主平均收入為9萬100元，無車者為4萬5769元，接近兩倍。史泰登島約85%的家庭有車，皇后區約63%、布碌崙約45%、收入中位數最高的曼哈頓則僅約23%。獨立住宅居民約87%生活在有車家庭，五戶以上公寓樓居民則約33%。

精華 FAQ

  • 市府希望優先改善步行、公共運輸與自行車等出行方式，並透過收費抑制汽車依賴，讓公共道路資源更有效分配，同時增加交通公平性。

  • 因為許多居民認為汽車並非奢侈品，而是上班、送孩子、買菜的必要工具；若全面收費，可能讓原本入不敷出的工薪家庭承受更高通勤與養車成本。

  • 亨特學院報告指出，車主平均收入約9萬100元，無車者約4萬5769元，接近兩倍；但低收入者也可能更需要車，且史泰登島、皇后區等地有車家庭比例明顯較高。

法拉盛 布碌崙 低收入

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