勵馨家暴防治博覽會 法拉盛舉辦

三場工作坊分別聚焦家事法律、家長權益及家暴防治。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約勵馨在法拉盛舉辦第3屆家暴防治博覽會，結合法律、心理與醫療資源，透過工作坊與宣導協助華人移民認識權益並勇敢求助。

紐約勵馨近日在皇后區 公共圖書館法拉盛 分館舉辦第三屆「家庭和諧暨社區安全博覽會」，集結法律、心理健康及醫療等服務機構，提供中英文資源資訊，並安排三場工作坊，協助民眾認識家暴 、了解法律權益及求助管道。

適逢10月家暴防治宣導月，活動由勵馨攜手紐約市長終止家庭暴力及性別暴力辦公室、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀及皇后區檢察官辦公室舉辦。

紐約勵馨副總幹事戴思祈(Amy Tai)表示，沒有人應該獨自面對暴力，也不應因語言或文化隔閡而求助無門。此次活動將不同資源集中於一處，方便民眾取得協助。

劉醇逸指出，家暴仍是社區中隱藏的危機，推廣現有服務有助受害者找到支持。黃敏儀則表示，害怕被貼標籤、語言障礙及文化期待，都可能讓亞裔受害者難以開口求助，透過值得信賴的組織提供資訊，有助家庭找到出路。

三場工作坊分別聚焦家事法律、家長權益及家暴防治。皇后區法律服務家事部主任、律師Brian Dworkin介紹子女監護權、扶養費及離婚等常見問題；華人策劃協會工作人員說明家長與兒童服務管理局（ACS）接觸時的權利、責任及家庭支持資源；勵馨青少年權益倡導者則透過「家暴101」，介紹不同形式的暴力、常見警訊及求助方式。

參與單位包括紐約市衛生及心理衛生局、紐約法律援助組織、CAIPA基金會、韓美家庭服務中心及紐約長老會皇后區醫院等。

勵馨服務遭受家暴、性侵、人口販運及其他創傷的華人移民，提供心理諮商、法律倡議及緊急協助。求助專線為1(877)990-8595，詳情可上網www.gohny.org)查詢。

紐約勵馨在皇后區公共圖書館法拉盛分館舉辦第三屆「家庭和諧暨社區安全博覽會」。(記者高雲兒╱攝影)