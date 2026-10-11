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華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕

記者范航瑜╱紐約報導
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Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街(188th Stree...
Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街(188th Street)61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。(截自谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區女子遭假冒中國警察與檢察官以引渡恐嚇，先後匯出35萬元，29歲華男張炳明在銀行收款時被捕，檢方提醒社區警惕類似詐騙。

皇后區一名女子日前遭假冒中國警察及檢察官的騙徒保險詐欺，對方威脅若不匯款，就將她「引渡至中國受審」，最終被騙走35萬元。皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)近日公布案情，表示警方已在新鮮草原(Fresh Meadows)一家銀行逮捕該嫌疑人，並提醒華人社區提防此類騙局。

根據檢方資料，被告張炳明(Bingming Zhang，音譯)29歲，家住法拉盛，於8月被控二級、三級及四級非法持有贓物罪，已在皇后區刑事法院過堂，將於11月6日(周五)再出庭。檢方表示若罪名成立，最高面臨五至15年監禁。

根據檢方指控及調查，女子於7月6日接到陌生男子來電，對方稱有人以她的名義開設聯合健康保險(UnitedHealthcare)全球帳戶，用於非法索賠，隨後將電話轉接至所謂中國某省警察機關。一名假警察索取個人資料，稱正在調查，兩天後會再聯絡。

此人其後涉嫌每天透過Zoom及Teams聯絡女子，要求她不得告訴任何人，否則他人也可能被牽連。7月10日，另一名冒充中國檢察官的男子來電，稱知道她在大通銀行(Chase)存有35萬元，若不匯至新鮮草原的Flagstar銀行，美國調查人員便會將她引渡到中國受審。

對方還指示女子向銀行職員謊稱，匯款是供香港親戚買房。女子於7月13日向張炳明帳戶匯入30萬元，約一周後又按指示匯出5萬元。

7月26日，女子嘗試使用大通帳戶時，才得知帳戶因疑涉詐欺遭凍結。Flagstar銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明到188街61-49號分行。張炳明抵達後，職員撥打911，市警107分局警員到場將其逮捕。

凱茲指出，騙徒會偽造官方來電號碼，並寄送看似真實的假文件，藉恐嚇迫使受害者匯款，此類騙局在美國日益頻繁。聯邦調查局(FBI)也曾就針對華人社區的類似手法發出警告。她呼籲本地受害者向所在地警局報案，或撥皇后區地檢處消費者詐騙專線(718)286-6673。

精華 FAQ

  • 受害女子先後依照對方指示匯款，合計損失35萬元。詐騙者以她涉入保險詐欺、可能被引渡到中國受審為由，逼迫她配合轉帳。

  • 銀行接獲詐騙警示後，安排張炳明前往新鮮草原分行，職員發現異狀後立即報警，市警107分局警員到場，當場將他逮捕。

  • 檢方表示騙徒會偽造官方來電號碼、寄送假文件，並以引渡或辦案名義施壓，要求受害者保密匯款，呼籲民眾提高警覺並向警方報案。

皇后區 凱茲 法拉盛

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