我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

移民執法傷人效應 DSA譴責促撤換市警局長 市府：無意換人

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
DSA促撤換市警局長蒂池，市府表示沒有更換計畫。(記者劉梓祁╱攝影)
DSA促撤換市警局長蒂池，市府表示沒有更換計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

ICE在紐約市開槍傷人引發連鎖爭議，DSA指控市警協助聯邦執法並要求撤換局長蒂池，但市府強調目前沒有換人計畫。

聯邦移民及海關執法局(ICE)在紐約市開槍傷人後，爭議延續至市警局(NYPD)及市長曼達尼(Zohran Mamdani)。美國民主社會主義者紐約市分會(NYC-DSA)近日發聲明，指責市警協助移民執法人員、對抗議者動用暴力，要求市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)停止相關行為，否則應予撤換；市府則表示，目前沒有更換警察局長的計畫。

爭議源於8日下午在曼哈頓北部大理山(Marble Hill)發生的ICE槍擊事件。28歲男子貝加爾(Oscar Belgal)在車內遭聯邦執法人員開槍擊傷，當時其五歲兒子也在後座。事件引發居民及移民權益人士抗議。

DSA在聲明中嚴詞譴責ICE，主張將其逐出紐約市並廢除該機構，同時要求蒂池終止市警對聯邦移民執法的配合。DSA表示，若蒂池無法制止這些不公行為，就應被撤職。曼達尼本人也是DSA成員，並曾將該組織稱為自己的政治歸屬。

市長辦公室發言人佩克(Dora Pekec)回應表示，蒂池仍是警察局長，目前沒有改變這項安排的計畫；市長與市警將檢視過去24小時發生的所有事件。

爭議之一，為警方在聯邦車隊離開醫院時的處置。批評者認為，市警推開抗議者、替聯邦車輛清出通道，等同協助ICE。市長發言人拉斯金(Sam Raskin)則表示，ICE車隊當時以危險的高速駛離醫院，對行進路線上的人構成嚴重受傷風險。

獲曼達尼支持的紐約州第13國會選區民主黨提名人阿維拉-舍瓦利耶(Darializa Avila-Chevalier)，也於9日要求蒂池辭職。她表示，市警花更多時間保護剛開槍傷人的聯邦執法人員，而非保護紐約市民。她認為，警方的處置違背了紐約庇護城市政策的精神，並呼籲盡快解散市警戰略應變小組(SRG)。

對於蒂池在記者會上列出貝加爾過往與警方接觸及犯罪紀錄，她也提出質疑，認為蒂池是在以傷者的過去為ICE開槍辯解，而沒有譴責聯邦的暴力執法。

然而，市警發言人表示，戰略應變小組並未參與8日晚在大理山的抗議執勤。曼達尼在競選期間曾承諾解散這支負責應對示威等事件的隊伍。

蒂池於2024年由前市長亞當斯(Eric Adams)任命，曼達尼就任後選擇將她留任。曼達尼此前曾發聲譴責ICE槍擊，稱聯邦人員在住宅區包圍一輛載有成人及五歲兒童的車輛後連開多槍，情況極其嚴重且令人無法接受。

精華 FAQ

  • 爭議源於8日ICE在曼哈頓北部大理山開槍擊傷28歲男子貝加爾，當時他5歲兒子也在車內。事件引發居民與移民權益人士抗議，並延燒到市警是否協助聯邦執法的爭論。

  • NYC-DSA指責市警協助移民執法人員、對抗議者動用暴力，要求蒂池停止配合聯邦移民執法。DSA並表示，若她無法制止這些行為，就應被撤換。

  • 市長辦公室發言人表示，蒂池目前仍是警察局長，市府沒有改變這項安排的計畫，並稱市長與市警會檢視過去24小時發生的所有事件。

移民 曼哈頓 曼達尼

上一則

雙十國慶 紐約華埠升旗大遊行

下一則

華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果

ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果
紐約父帶5歲兒遭ICE探員開槍受傷 曼達尼要求川普終止ICE在紐行動

紐約父帶5歲兒遭ICE探員開槍受傷 曼達尼要求川普終止ICE在紐行動
ICE在紐約開槍傷人 曼達尼：與川普及穆林交涉2小時未果

ICE在紐約開槍傷人 曼達尼：與川普及穆林交涉2小時未果
ICE紐約、新澤西逮捕倍增 多無犯罪紀錄 法拉盛列熱點

ICE紐約、新澤西逮捕倍增 多無犯罪紀錄 法拉盛列熱點

熱門新聞

華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事