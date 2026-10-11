移民執法傷人效應 DSA譴責促撤換市警局長 市府：無意換人

DSA促撤換市警局長蒂池，市府表示沒有更換計畫。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： ICE在紐約市開槍傷人引發連鎖爭議，DSA指控市警協助聯邦執法並要求撤換局長蒂池，但市府強調目前沒有換人計畫。

聯邦移民 及海關執法局(ICE)在紐約市開槍傷人後，爭議延續至市警局(NYPD)及市長曼達尼 (Zohran Mamdani)。美國民主社會主義者紐約市分會(NYC-DSA)近日發聲明，指責市警協助移民執法人員、對抗議者動用暴力，要求市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)停止相關行為，否則應予撤換；市府則表示，目前沒有更換警察局長的計畫。

爭議源於8日下午在曼哈頓 北部大理山(Marble Hill)發生的ICE槍擊事件。28歲男子貝加爾(Oscar Belgal)在車內遭聯邦執法人員開槍擊傷，當時其五歲兒子也在後座。事件引發居民及移民權益人士抗議。

DSA在聲明中嚴詞譴責ICE，主張將其逐出紐約市並廢除該機構，同時要求蒂池終止市警對聯邦移民執法的配合。DSA表示，若蒂池無法制止這些不公行為，就應被撤職。曼達尼本人也是DSA成員，並曾將該組織稱為自己的政治歸屬。

市長辦公室發言人佩克(Dora Pekec)回應表示，蒂池仍是警察局長，目前沒有改變這項安排的計畫；市長與市警將檢視過去24小時發生的所有事件。

爭議之一，為警方在聯邦車隊離開醫院時的處置。批評者認為，市警推開抗議者、替聯邦車輛清出通道，等同協助ICE。市長發言人拉斯金(Sam Raskin)則表示，ICE車隊當時以危險的高速駛離醫院，對行進路線上的人構成嚴重受傷風險。

獲曼達尼支持的紐約州第13國會選區民主黨提名人阿維拉-舍瓦利耶(Darializa Avila-Chevalier)，也於9日要求蒂池辭職。她表示，市警花更多時間保護剛開槍傷人的聯邦執法人員，而非保護紐約市民。她認為，警方的處置違背了紐約庇護城市政策的精神，並呼籲盡快解散市警戰略應變小組(SRG)。

對於蒂池在記者會上列出貝加爾過往與警方接觸及犯罪紀錄，她也提出質疑，認為蒂池是在以傷者的過去為ICE開槍辯解，而沒有譴責聯邦的暴力執法。

然而，市警發言人表示，戰略應變小組並未參與8日晚在大理山的抗議執勤。曼達尼在競選期間曾承諾解散這支負責應對示威等事件的隊伍。

蒂池於2024年由前市長亞當斯(Eric Adams)任命，曼達尼就任後選擇將她留任。曼達尼此前曾發聲譴責ICE槍擊，稱聯邦人員在住宅區包圍一輛載有成人及五歲兒童的車輛後連開多槍，情況極其嚴重且令人無法接受。