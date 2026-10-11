史島多事故路口撤交警 州眾議員開轟

共和黨籍的譚杜喜本周前往該路口視察。(辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 史泰登島海蘭大道與新港巷路口近年多次發生致命車禍，州眾議員譚杜喜痛批市警撤走交警，要求在學生上下學與尖峰時段立即恢復派駐。

史泰登島 海蘭大道(Hylan Blvd.)與新港巷(New Dorp Lane)交叉的繁忙路口近年死亡車禍頻傳，然而，市警近期卻停止派遣交警指揮交通。代表當區的州眾議員 譚杜喜(Michael Tannousis)批評，該路口每天有數以百計學生往返，去年更發生兩起行人致死車禍，市警撤走交警，無異「草菅人命」，並質疑撤警時間點恰逢附近裝設測速相機，指責路口淪為市府「生財」工具，要求當局立即在上下學及尖峰時段恢復派駐交警。

共和黨籍的譚杜喜本周前往該路口視察後表示，數據早已顯示當地是車禍熱點，市警卻突然調走每天在路口執勤的警員。他指出，海蘭大道與新港巷路口是史島最繁忙的路口之一，附近的新港高中(New Dorp High School)有2000多名學生，每天上下學都有大批學生穿越路口，「難道要等到再發生車禍，當局才肯派交警嗎？」

雖然沿線多數路口設有交通號誌，但幾乎都允許車輛左右轉，行人過馬路經常險象環生。根據市警統計，2024年10月底，一名44歲女子在該交叉路口遭汽車撞擊，傷重不治；同年12月4日晚間，一名92歲老婦穿越馬路時，遭一輛本田(Honda)休旅車撞擊身亡。

譚杜喜指出，該路口過去在尖峰時段一直有交警執勤，但附近裝設測速相機後，交警就不見了，「這難道只是巧合嗎？」他懷疑，少了交警指揮，駕駛人更容易超速，路口恐成為市府另一個罰款收入來源。

他敦促市府立即恢復派駐交警，在清晨、下午學生放學時段及傍晚等尖峰時段，至少安排一名交警指揮交通。

作為史泰登島最為繁忙的商業街道，海蘭大道從北灘一路貫穿至南灘，兩旁街道以住宅為主，近年不少華裔居民遷入定居。新港巷一帶近年也陸續開設多家華人商店，包括餐廳、藥房和美髮美甲店等。

該路段為史島相當繁忙的商業街道。(取自谷歌街景圖)