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紀念雙十 大陸民運人士法拉盛升旗

記者高雲兒╱紐約報導
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大陸民運人士10日上午在法拉盛圖書館門前舉辦中華民國國旗升旗儀式。(記者高雲兒╱...
大陸民運人士10日上午在法拉盛圖書館門前舉辦中華民國國旗升旗儀式。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

大陸民運人士在法拉盛舉辦中華民國國旗升旗典禮，藉雙十國慶回顧歷史並宣揚民主憲政，曹勝華並呼籲關注大陸民眾權利。

大陸民運人士10日上午在法拉盛圖書館門前舉辦中華民國國旗升旗儀式，紀念中華民國建國115周年，透過升旗與演講回顧歷史，表達對民主、共和及憲政理念的認同。

此次活動由大陸民運人士獨立主辦，以紀念「雙十」及其歷史意義為主題，邀請認同民主憲政理念的社區人士共同參與。升旗儀式在法拉盛圖書館門前舉行，中華民國國旗在現場升起。活動也安排演講，圍繞雙十國慶的歷史意義及民主憲政理念展開。

中華民國海外公民委員會執行長曹勝華(Victor Cao)表示，中華民國的歷史跨越中國大陸與台灣兩個時期，歷經戰亂、動盪與政治體制轉型，也在台灣取得經濟與民主發展成就。他認為，紀念雙十國慶，除了回顧歷史，也應關注中國大陸民眾的處境。

曹勝華援引1952年聯合國大會第505號決議「控蘇案」，批評蘇聯當年對中共的支持，並將這段歷史與中華民國在大陸的政權變遷相連結。他也談及「中華民國憲法」及後來的憲法增修條文，強調其對中華民國政治制度與兩岸關係的重要性。

對於兩岸現況，曹勝華將台灣的民主發展視為重要成果，並主張中國大陸應走向民主憲政。他呼籲海外人士在慶祝雙十國慶的同時，持續關注大陸民眾的自由與權利，並以「三民主義統一中國」及「中華民國萬歲」等口號作結，表達其政治訴求。

精華 FAQ

  • 活動於10日上午在法拉盛圖書館門前舉行，由大陸民運人士獨立主辦，現場升起中華民國國旗，並邀請認同民主憲政理念的社區人士參與。

  • 活動以紀念雙十與其歷史意義為主軸，透過升旗與演講回顧中華民國歷史，並強調民主、共和、憲政理念，以及對中國大陸民眾處境的關注。

  • 曹勝華指出中華民國歷史跨越大陸與台灣，肯定台灣民主成果，同時主張中國大陸應走向民主憲政，並以「三民主義統一中國」等口號表達訴求。

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