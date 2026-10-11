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ICE疑借曼哈頓商場停車場集結 居民反彈

記者范航瑜╱紐約報導
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爭議停車場位於「大理石山商場」(The Shops at Marble Hill...
爭議停車場位於「大理石山商場」(The Shops at Marble Hill)，由Kingsbridge Associates持有及營運，該公司與Washington Square Partners有關聯。(截自谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓大理石山發生ICE探員槍擊案後，居民與民選官員指控ICE長期使用商場停車場集結，並要求業主阻止其進入。

曼哈頓大理石山(Marble Hill)近日發生的移民與海關執法局(ICE)探員開槍擊傷男子事件，當地居民與民選官員表示，數月來已反覆警告，ICE疑將附近商場停車場作為執法集結地點，恐危及社區安全。槍擊發生前一周，九名民選官員才聯名致函業主，要求禁止ICE使用停車場。

28歲多明尼加移民貝爾加(Oscar Belgal)8日下午在西225街與大理石山大道附近遭ICE探員攔捕，頸部中彈，當時五歲兒子也在車內。貝爾加爾送往艾倫醫院治療後，轉至布碌崙(布魯克林)大都會拘留中心；孩子未受傷。警方表示，現場尋獲七枚彈殼。

大理石山(Marble Hill)位於紐約市北端，行政上屬於曼哈頓，地理上卻與布朗士相連，是以西語裔居民為主、聚居許多多明尼加移民的工薪階層社區。市議員桑切斯(Pierina Sanchez)表示，居民幾乎每天都通報在商場停車場及周邊街道看見ICE。「我們都知道，這裡遲早會出事，因為ICE的身影無處不在。」她認為，距停車場僅兩個街區的槍擊，印證了社區先前的憂慮。

爭議停車場位於「大理石山商場」(The Shops at Marble Hill)，由Kingsbridge Associates持有及營運，該公司與Washington Square Partners有關聯。商場內設有Target、Marshalls等店鋪。當地倡議人士曾拍下停車場內無標誌車輛，指稱這些車輛曾參與移民執法行動。

早在今年4月，曼哈頓、布朗士及威徹斯特居民便致函Target執行長菲德爾克(Michael Fiddelke)，要求張貼告示，拒絕未持法官簽署搜捕令的移民探員進入停車場，並訓練員工應對相關情況。然而，居民與地方領袖表示，ICE此後仍持續使用該處。

Target發言人弗蘭克(Lauren Frank)此前曾表示，公司與ICE或其他移民執法機構沒有協議。槍擊翌日，市長移民事務辦公室人員與社區倡議人士在附近張貼「了解你的權利」海報、向路人派發資訊。市長移民事務辦公室主任阿里(Faiza N. Ali)亦發表聲明，譴責ICE探員行為，並呼籲有需要的民眾致電免費保密的移民法律支援專線(800)354-0365。

精華 FAQ

  • 當地居民與民選官員認為，ICE疑似長期把大理石山商場停車場當作執法集結地點，並在周邊頻繁出沒，可能加劇社區安全風險，且先前已多次提出警告。

  • 28歲多明尼加移民貝爾加爾在西225街附近遭ICE探員攔捕，頸部中彈，當時5歲兒子也在車內，所幸孩子未受傷，警方則在現場尋獲7枚彈殼。

  • 市議員與居民先前已聯名致函業主，要求禁止ICE使用停車場；槍擊後，市府人員與倡議者張貼「了解你的權利」海報，並提供免費保密法律支援專線。

曼哈頓 ICE 槍擊

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