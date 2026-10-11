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從戰爭廢墟到藝術重生高線公園佛像歷史講座

記者范航瑜╱紐約報導
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高線公園(High Line)10日舉行「戰爭紀念碑」(Monuments to...
高線公園(High Line)10日舉行「戰爭紀念碑」(Monuments to War)講座及引導冥想。阮俊的「照徹宇宙之光」是第五件高線公園基座委托作品，這尊高27呎的砂巖雕塑向阿富汗巴米揚大佛致敬。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

高線公園以阮俊作品為核心舉辦講座與冥想，從林瓔越戰紀念碑談到紀念物轉化，探討戰爭記憶、共情與修復的可能。

高線公園(High Line)10日舉行「戰爭紀念碑」(Monuments to War)講座及引導冥想，從華裔建築師林瓔(Maya Lin)的越戰紀念碑，談到越裔美籍藝術家阮俊(Tuan Andrew Nguyen)以炮彈重鑄佛像雙手的創作，探討藝術如何承載戰爭記憶，為反思與療癒留下空間。

活動由高線公園與魯賓喜馬拉雅藝術博物館(Rubin Museum of Himalayan Art)合作推出，圍繞阮俊的作品「照徹宇宙之光」(The Light That Shines Through the Universe)，也是自5月展開的每月講座與冥想系列最後一場。

費城公共藝術組織「紀念碑實驗室」(Monument Lab)副主任羅德里格茲(Nico Rodriguez Melo)在講座中指出，人們常將紀念碑想像為永久不變的建築，但其形貌與意義始終隨社會變動。他以1776年紐約民眾推倒英王喬治三世(George III)騎馬像、將材料熔鑄成子彈的歷史為例，說明紀念物也會被拆除、改造，甚至轉為另一種政治力量的載體。

羅德里格茲表示，美國紀念碑長期偏重戰爭、軍事擴張與英雄形象，較少處理戰後重建的複雜歷程。他特別提及華人建築師林瓔設計的華盛頓越戰紀念碑為例：刻有陣亡及失蹤者姓名的黑色花崗巖牆，讓訪客看見自己的倒影，改變了以將領騎馬像表現戰爭的慣常方式，將目光轉向個人的失落與記憶。講座後，香巴拉(Shambhala)傳承冥想教師克洛芬(Steve Clorfeine)帶領民眾冥想。

阮俊的「照徹宇宙之光」是第五件高線公園基座委託作品，這尊高27呎的砂巖雕塑向阿富汗巴米揚大佛致敬。兩尊建於六世紀的巨型佛像於2001年遭塔利班摧毀；作品名稱取自其中較大佛像的當地稱呼「Salsal」。

佛像雙手由熔化的黃銅炮彈重鑄，呈現象徵「無畏」與「慈悲」的手印。羅德里格茲指出，材料的轉化並不意味暴力留下的傷害就此消失，而是原本用於破壞的物件，因而有了承載共情與反思的新用途。

阮俊1976年生於西貢，1979年隨家人以難民身分移居美國，現居胡志明市，長期透過影像與雕塑探討戰爭、流離與跨世代創傷。他曾參加國立台灣美術館的2021亞洲藝術雙年展、上海雙年展，並在廣東時代美術館展出。

精華 FAQ

  • 活動以「戰爭紀念碑」為題，透過講座與引導冥想，討論藝術如何保存戰爭記憶、創造反思空間，並讓觀眾思考創傷之後的療癒可能。

  • 這件作品是高線公園第五件基座委託作，高27呎，向巴米揚大佛致敬，並以熔化炮彈重鑄佛像雙手，把破壞性材料轉化為共情與慈悲的象徵。

  • 羅德里格茲以林瓔越戰紀念碑為例，指出黑色花崗岩牆與倒影設計改變傳統英雄敘事；他也提到1776年推倒喬治3世像，說明紀念物會隨社會變動而轉義。

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