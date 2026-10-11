雙十國慶 紐約華埠升旗大遊行

中華民國115年雙十國慶，紐約華埠升旗遊行同慶。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 中華民國115年雙十國慶在紐約華埠舉行升旗、獻花、慶祝大會與愛國大遊行，伍銳賢與李志強強調僑社對革命歷史與台灣發展的重要支持。

中華民國 迎來115年雙十國慶，紐約曼哈頓華埠10日舉辦升旗、獻花、慶祝大會及愛國大遊行，延續僑社逾百年的慶祝傳統。紐約中華公所主席伍銳賢、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強 及各僑團代表出席。

升旗典禮於下午1時30分在中華公所前舉行。出席者齊唱美國以及中華民國國歌，隨後在中華民國國旗歌聲中升旗。典禮結束後，眾人移步哥倫布公園，向國父孫中山銅像獻花，再返回中華公所中山紀念大禮堂，參加慶祝大會。

伍銳賢致詞表示，雙十國慶對中華公所及紐約僑界具有深厚歷史意義。115年前，武昌起義揭開辛亥革命序幕，無數革命先烈經過努力與犧牲，推翻帝制、建立共和，海外華僑在其中出錢出力。他引用孫中山「華僑乃革命之母」一語，指出紐約僑社與革命歷史淵源密切。

伍銳賢提及，孫中山1911年曾親臨紐約中華公所演說，爭取僑胞支持革命；此後，僑界每年透過升旗、獻花及巡遊慶祝雙十，既是歡慶國慶，也是傳承歷史。他肯定今日台灣在民主、法治、科技、文化等方面的發展，表示中華公所將繼續服務僑胞、團結社區，並支持自由、民主與和平。

李志強表示，孫中山建立中華民國，與紐約僑胞長年的無私支持密不可分，中華公所更在其中扮演關鍵角色。他代表中華民國政府感謝伍銳賢、中華公所及各大僑團，並指出經文處未來將繼續與各僑團合作，為華埠鄉親提供更好的服務，盼僑界持續支持。

慶祝大會由戴日基擔任司儀，與會者向國旗及孫中山遺像行三鞠躬禮。出席嘉賓還包括經文處公使張麗賢、副處長黃韋仁，以及中華公所顧問蕭貴源、紐約台山寧陽會館主席曾偉康、美東聯成公所主席李偉民、紐約安良工商總會總理陳啟靈、紐約協勝公會主席阮健雄和黃文波、紐約中華總商會董事長梅犖生等。

愛國大遊行分為六大組，由伍銳賢擔任總領隊、曾偉康及李偉民擔任總指揮。遊行陣容涵蓋僑團、國民黨美東組織、退伍軍人團體、華僑學校、校友會及文化社團，並有醒獅、金龍隊與大型中華民國國旗。

伍銳賢亦感謝經文處、國慶籌備委員會、中華公所常委及各僑團共同籌備活動，並祝願中華民國國運昌隆、台灣繁榮進步、美國國泰民安及世界和平。

中華民國115年雙十國慶，紐約華埠升旗遊行同慶。(記者劉梓祁╱攝影)

中華民國115年雙十國慶，紐約華埠升旗遊行同慶。(記者劉梓祁╱攝影)