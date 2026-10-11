台美文藝協會「島嶼禮讚 II」 紐約總督島展出

台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council, TAAC)於紐約總督島推出2026年度總結主題展暨公共藝術計畫「島嶼禮讚 II」。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 台美文藝協會在紐約總督島推出「島嶼禮讚 II」，集結20位藝術家以裝置、繪畫、錄像與科技等形式，探討島嶼、生態、遷徙與文化記憶。

台美文藝協會(Taiwanese American Arts Council, TAAC)於紐約總督島Nolan Park的House 17，推出2026年度總結主題展暨公共藝術計畫「島嶼禮讚 II」(Island Reverence II)。展覽匯聚20位藝術家，透過場域特定裝置、繪畫、攝影、錄像、聲音、互動科技及藝術家駐村工作室，將這棟歷史建築轉化為藝術實驗與交流的空間。

延續2026年度主題「島嶼禮讚:藝術、生態與社群」(Island Reverence: Art, Ecology, and Community)，展覽從自然、遷徙、科技與人際連結等面向重新思考「島嶼」。來自台灣、紐約及不同國際背景的藝術家，以各自的創作語彙，回應總督島獨特的環境與場域。

House 17的作品遊走於個人與生態、實體與數位、在地與跨國之間。郭明哲(Ming-Jer Kuo)的「Memento Mori」將紐約市 墓園的空間圖像轉化為星座，連結死亡、記憶與宇宙；Nikolina Kovalenko 的「Utopian Reefscapes」以絢麗的珊瑚世界，呈現海洋生態的美麗與日益脆弱的處境；侯忠穎(Chung-Ying Hou)的「草木有思」(Botanical Thinking)則運用植物手工紙、植物纖維、葉片與自然光,探索身體與自然世界之間的關係。

遷徙與文化記憶亦貫穿多件作品。Nina Edwards將荷蘭台夫特藍陶(Delft Blue)與台灣花磚的視覺傳統並置對話；陳又瑜(Yuyu Demi Chen)的「兩島蛻變」(Metamorphosis of Two Islands)，將台灣廟宇祭典影像轉印於總督島採集的落木樹皮上，連結兩座島嶼的物質痕跡與文化記憶；張家瑋(Chia-Wei Chang)則從台灣文化記憶與原住民族意象出發，並透過House 17的駐村創作,使展覽延伸為持續發展中的藝術實踐。

科技則成為觀察當代生活的另一途徑。Jeremiah Teipen 的「Always Controlled by What We Control」占據整個展間，透過互動裝置探討數位系統與演算法科技如何影響人類的感知與行為。其他空間中，Sarah Walko將拾得物與日常物件，轉化為帶有儀式性的雕塑裝置；ChrisTina Andersen以紙飛機意象延伸至儲藏室的牆面與天板；Kyunglim Lee 的「Reverence: Seven Sayings」將宗教語言轉化為七件抽象作品；Eun Young Choi則以反射性 Mylar材質與鏤空花卉圖案，使光線、空間與觀眾自身的倒影共同成為作品的一部分。

「島嶼禮讚 II」展期至11月1日。地點為|TAAC House 17, Nolan Park, Governors Island, New York City。開放時間為每周六、日上午11時至下午5時及特別預約時段。