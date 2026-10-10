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華策會布碌崙金秋共享晚會 15日登場

記者顏潔恩╱紐約報導
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華策會布碌崙分會7日舉辦新聞發布會，宣布第47屆金秋共享晚會將於15日在新鳳凰城...
華策會布碌崙分會7日舉辦新聞發布會，宣布第47屆金秋共享晚會將於15日在新鳳凰城酒樓舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華策會布碌崙分會宣布15日舉行第47屆金秋共享晚會，表彰4名社區與專業領袖，並感謝多個贊助機構支持籌款與服務工作。

華人策劃協會布碌崙(布魯克林)分會7日舉辦新聞發布會，宣布第47屆金秋共享晚會將於15日(周四)在新鳳凰城酒樓舉行，同時公布榮獲表彰的四名人物，分別為布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、松柏之家總裁陳偉儀、紐約大型糧食救援組織「城市豐收」(City Harvest)項目與運營副總裁Rosanna Robbins、以及255小學校長Kelly McCann，認可他們在各自領域作出的貢獻。

華策會策略長陳天子代CPC發言，指中秋節是一個家人團聚、親友相聚的時刻，同時也是一個讓CPC回顧與反思的時刻，「我們會回顧該會給社區所帶來的影響與成果」；而表揚社區四名傑出人物也是當晚的亮點，「他們都是布碌崙重要的社區領袖，在這裡甚至更廣泛的社區中，持續推動非常有影響力的工作。」

華策會布碌崙分會主任梅兆波則表示，目前晚宴的入門票已近乎賣光，對此很感謝一路以來支持他們的會員們、社區合作夥伴，「正如我們都知道的，這類慈善活動其實是籌募資金的重要方式，而這些資金將用來提供全方位的支援服務，並填補社區一些服務上的缺口。」

陳偉儀表示，CPC對她而言就是具有很深意義的組織，她的第一份兼職和全職工作都服務於CPC，「我在CPC工作超過十年，其中大約有六年的時間就是在這棟大樓裡工作」；她也說自己直到現在都抱持著CPC的價值觀服務社區，「CPC一直影響著我，也塑造了我的領導方式，教會了我如何經營一個真正有效、合法且專業的組織」，她表示很榮幸成為今年的獲獎者之一。

除宣布四名傑出人物得獎者外，華策會布碌崙分會當日也在發布會上特意頒發表彰給贊助商，包括Family Health Centers at NYU Langone、Barasch & McGarrry律所、Ocean First銀行、松柏之家、亞美醫協慈善基金會(CAIPA)、必達．白安律師事務所等機構。

精華 FAQ

  • 華策會布碌崙分會於7日公布，第47屆金秋共享晚會將在15日、即周四，於新鳳凰城酒樓舉行，作為該會年度重要籌款與社區交流活動。

  • 獲表彰者包括布碌崙區長雷諾索、松柏之家總裁陳偉儀、City Harvest副總裁Rosanna Robbins及255小學校長Kelly McCann；另向多個贊助機構頒發表彰。

  • 華策會表示，中秋晚會既是團聚時刻，也是回顧機構服務成果的重要場合；同時透過售票與贊助籌募資金，用於提供全方位支援並補足社區服務缺口。

布碌崙 中秋 華策會

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