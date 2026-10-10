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HiCine華語影展進哈佛 26部作品入圍

記者范航瑜╱紐約報導
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2026紐約HiCine華語電影展日前在哈佛大學舉行特別活動，除放映兩部華語長片...
2026紐約HiCine華語電影展日前在哈佛大學舉行特別活動，除放映兩部華語長片，也揭曉本屆多項榮譽。(主辦方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

HiCine華語電影展在哈佛舉辦特別活動，放映華語長片並公布獎項；本屆共26部作品入圍，紀錄片與AI影像創作皆有成長。

紐約HiCine華語電影展今年再將華語影像帶進北美校園，2026年紐約HiCine華語電影展日前在哈佛大學舉行特別活動，除放映兩部華語長片，也揭曉本屆多項榮譽。主辦方表示，希望以紐約為平台，持續連結海外華人創作者、北美高校及不同文化背景的觀眾。

今年HiCine面向全球徵集作品，投稿來自中國、香港、美國、英國、新加坡、法國及阿根廷等國家和地區，經評審後共有26部作品入圍。主辦方指出，今年紀錄片及人工智能(AI)影像作品數量均有所增加，題材涵蓋家庭關係、個人經驗、地域文化及社會現場等。

紐約HiCine華語電影展今年再將華語影像帶進北美校園。2026紐約HiCine...
紐約HiCine華語電影展今年再將華語影像帶進北美校園。2026紐約HiCine華語電影展日前在哈佛大學舉行特別活動，除放映兩部華語長片，也揭曉本屆多項榮譽。(主辦方提供)

HiCine策展人邢易霖表示，今年作品呈現兩條值得關注的創作方向，一方面是紀錄片持續貼近現實，另一方面則是AI影像對「非現實」的生成與重構，也讓「如何觀看世界、又如何重新想像世界」成為本屆影展的重要命題。

在哈佛舉行的特別活動中，彭韜執導、姚安濂及曹曦文等主演的「風過耳」(Listening to the Wind)，以及松鵑執導的「最後，一根稻草托起了下巴」(Camel)先後放映。其中「最後，一根稻草托起了下巴」在中國內地上映後翌日於哈佛完成北美首映。當晚並揭曉本屆電影展多項榮譽，「幸福之城」獲最佳紀錄片，「麒跡」獲非遺電影特別獎，Still Life獲最佳短片，其他創作獎項也陸續公布。

在哈佛舉行的特別活動中，彭韜執導、姚安濂及曹曦文等主演的「風過耳」，以及松鵑執導...
在哈佛舉行的特別活動中，彭韜執導、姚安濂及曹曦文等主演的「風過耳」，以及松鵑執導的「最後，一根稻草托起了下巴」先後放映。(主辦方提供)

HiCine電影展主席孫奎表示，電影是一種自然且有力量的文化交流方式，影展希望通過華語電影，讓更多海外觀眾了解華人社會及當代中國，「電影真正有價值的地方，不只是銀幕上的兩個小時，而是電影結束以後，人和人之間開始產生的交流。」

HiCine華語電影展以紐約為主要平台，長期關注華語電影、海外華人創作者及跨文化影像表達。此次哈佛特別活動獲哈佛醫學院華人專家學者聯合會以及多所波士頓地區高校學生組織支持，延續影展將華語影像帶入北美高校及文化空間的嘗試。

去年影展年度頒獎典禮曾在紐約華美協進社舉行，影展主席孫奎當時表示，華語電影雖具有深厚人文底蘊，但在北美仍面臨傳播渠道及放映機會有限等問題，希望透過校園巡展等方式，讓更多作品被海外觀眾看見。

精華 FAQ

  • 影展在哈佛舉行特別活動，安排《風過耳》與《最後，一根稻草托起了下巴》放映，並於當晚揭曉多項榮譽，讓北美校園觀眾同步接觸最新華語影像作品。

  • 本屆面向全球徵件後共有26部作品入圍，投稿來自多個國家與地區，其中紀錄片與AI影像作品數量都增加，題材涵蓋家庭、個人經驗、地域文化與社會現場。

  • 主辦方希望以紐約為平台，連結海外華人創作者、北美高校與不同文化背景觀眾，並透過放映與交流讓更多人理解華人社會及當代中國的多元樣貌。

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