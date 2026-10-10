歡迎來龍餐館 紐約5家影院上映 將代表中國角逐奧斯卡

由文牧野執導、沈騰與蔣奇明主演的華語戰爭劇情片「歡迎來龍餐館」，將於即日起在美國及加拿大上映。(發行方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 文牧野執導的《歡迎來龍餐館》以華人廚師在戰火中的謀生故事為主軸，紐約多家影院上映，並將代表中國參評第99屆奧斯卡最佳國際影片。

由文牧野執導、沈騰與蔣奇明主演的華語戰爭劇情片「歡迎來龍餐館」(Once Upon a Time in the Middle East)，將於即日起在美國及加拿大上映，紐約市首輪上映名單涵蓋法拉盛 、曼哈頓與布碌崙 (布魯克林)的五家影院。影片以華人廚師遠赴中東謀生的故事為主線，並獲選代表中國內地參評第99屆奧斯卡 最佳國際影片獎。

影片以伊拉克戰爭期間華人的真實經歷為創作靈感，故事設定於2000年代初一個虛構的中東國家。沈騰飾演的東北廚師徐福，為養家還債遠赴異國，與蔣奇明飾演的馬俊生共同打理「龍餐館」。宮保雞丁、拔絲地瓜等家常菜讓生意逐漸好轉，戰火卻打斷日常，餐館隨之成為中國工人與當地平民的避難所。該北美版片長141分鐘，將代表中國角逐第99屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。

沈騰此次飾演身處戰火中的廚師，角色有別於觀眾熟悉的喜劇形象。(發行方提供)

從出國打拚、靠手藝謀生，到透過飲食與當地社會建立聯繫，影片以紐約華人社區熟悉的中餐館作為敘事入口，再將視角延伸至戰爭中的平民處境。片中的餐館既是生計來源，也是不同背景的人相遇、互助的空間，「好好吃飯」則串起人物對日常生活的期盼。文牧野表示，希望這部電影能讓更多人感受到中餐的魅力，「無論在哪裡總有一餐熱飯傳遞生活溫暖 ，別忘了好好吃飯。」

根據發行方截至目前公布的名單，皇后區觀眾可前往法拉盛37大道133-36號的Regal Tangram觀影；布碌崙(布魯克林)則有位於5大道6817號的Alpine Cinema。兩家影院均已在官方網站列出該片，提供中英文字幕。

曼哈頓上映影院包括靠近華埠、位於德蘭西街(Delancey Street)129號的Regal Essex Crossing，第二大道181至189號的Village East by Angelika，以及西42街234號的AMC Empire 25。發行方列出的大紐約地區首輪影院共11家，另涵蓋長島、新澤西及紐約市周邊地區，方便不同居住地的觀眾選擇。

文牧野曾以「我不是藥神」獲第55屆金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本獎，其後以「奇蹟．笨小孩」獲大眾電影百花獎最佳導演獎，本片由「瘋狂的石頭」導演寧浩監製。沈騰此次飾演身處戰火中的廚師，角色有別於觀眾熟悉的喜劇形象，蔣奇明則曾出演「漫長的季節」與「宇宙探索編輯部」。

文牧野曾以「我不是藥神」獲第55屆金馬獎最佳新導演及最佳原著劇本獎，其後以「奇蹟·笨小孩」獲大眾電影百花獎最佳導演獎。(發行方提供)