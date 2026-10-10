眾議員蘇奧齊辦早茶會 與長島華社交流
聯邦眾議員蘇奧齊在長島舉辦早茶會，與近200名華社及社區人士交流，強調傾聽民意、關注生活負擔與公共安全，並盼持續深化與華裔社群的連結。
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聯邦眾議員蘇奧齊在長島舉辦早茶會，與近200名華社及社區人士交流，強調傾聽民意、關注生活負擔與公共安全，並盼持續深化與華裔社群的連結。
聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)近日在長島新海德公園(New Hyde Park)舉行「一起喝早茶」活動，與近200名社區人士交流。他表示，華裔在長島及皇后區日益壯大，並積極參與社區，自己希望透過面對面聚會，直接聆聽選民最關心的問題，並承諾為減輕生活負擔及維護公共安全而努力。
當天出席者涵蓋不同年齡層，包括醫生、居民、小商業業主、社區領袖及學生。蘇奧齊表示，他所代表的國會選區有許多華裔居民，持續與社區保持聯繫、參與社區事務，對他十分重要，「一起喝早茶」活動讓他有機會直接聽取華裔選民的意見，了解大家最關切的議題。
蘇奧齊也以自己的家庭移民經歷，說明他與華裔社區的連結，「華裔社區對我非常重要。在他們的故事裡，我看到了自己家庭的移民故事。」他表示，華裔正在協助建設更好的社區、更好的紐約及美國。
談及民生議題，他說，知道華裔居民關心生活負擔能力及公共安全，「我會為他們而努力」。
多名參選人也出席活動，競選北罕普斯狄鎮(North Hempstead)鎮長的Sean McCarthy、競選州議員的Kim Kiserman，以及競選納蘇郡立法議員的Juleigh Chin。
活動在長島新海德公園舉行，主要是讓蘇奧齊能與華裔及其他社區人士面對面交流，直接聆聽選民最關心的問題，並加強與社區的持續聯繫。 他表示華裔社區對自己非常重要，並提到在華裔居民的故事中看見了自己家庭的移民經歷，因此更能理解並認同華裔社群在地方上的努力與貢獻。 蘇奧齊指出華裔居民特別關心生活負擔能力與公共安全，並承諾會為此努力；當天也有Sean McCarthy、Kim Kiserman及Juleigh Chin等參選人出席。
精華 FAQ
活動在長島新海德公園舉行，主要是讓蘇奧齊能與華裔及其他社區人士面對面交流，直接聆聽選民最關心的問題，並加強與社區的持續聯繫。
他表示華裔社區對自己非常重要，並提到在華裔居民的故事中看見了自己家庭的移民經歷，因此更能理解並認同華裔社群在地方上的努力與貢獻。
蘇奧齊指出華裔居民特別關心生活負擔能力與公共安全，並承諾會為此努力；當天也有Sean McCarthy、Kim Kiserman及Juleigh Chin等參選人出席。
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