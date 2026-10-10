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皇后區租屋超搶手 全美排名第22 11人爭一戶

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區今年夏季租屋競爭程度排名全美第22名，較去年同期上升10名，平均每間空置公...
皇后區今年夏季租屋競爭程度排名全美第22名，較去年同期上升10名，平均每間空置公寓有11名潛在租客競爭。圖為長島市。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區租屋市場持續吃緊，今夏競爭度升至全美第22名，平均11人爭一戶，空屋有限且出租速度快，使租客找房壓力不小。

簡小姐和伴侶原本打算在皇后區長島市(Long Island City)租房，卻發現看上喜歡的公寓後，往往隔天就收到房子已經租出去的通知。幾次下來，兩人決定放棄長島市，轉往布碌崙市中心(Downtown Brooklyn)尋找住處。

簡小姐的經驗，反映出皇后區租屋市場的激烈競爭。房地產租賃平台RentCafe最新調查顯示，皇后區今年夏季租屋競爭程度排名全美第22名，較去年同期上升10名，平均每間空置公寓有11名潛在租客競爭，出租住宅入住率達95.2%，意味著市場上可供選擇的空屋相當有限。

RentCafe近日公布全美租屋旺季調查，比較全美139個租屋市場。結果顯示，皇后區今年的租屋競爭指數為77.3分，高於去年的74.7分，排名也從第32名升至第22名。

除了空屋有限，租客做決定的時間也愈來愈短。皇后區一間空置公寓從釋出到出租，平均需要37天，比去年的44天縮短一周。對正在找房的租客而言，看房後若沒有及時決定，心儀的公寓可能很快就被其他人租走。

不過，排名上升並不代表搶房人數也同步增加。數據顯示，皇后區平均每間空屋的潛在競爭租客，反而從去年的12人降至11人。RentCafe的排名除了比較競爭人數，也將住宅入住率、出租速度、租約續簽率及新建住宅供應等因素納入計算，因此即使競爭人數略減，整體排名仍可能上升。

另一個讓房源難以增加的原因，是現有租客多半選擇繼續住下去。皇后區今年的租約續簽率達61.2%，代表約六成租客在租約到期後選擇續租。雖然今年有新建公寓完工，但新增單位僅占當地出租住宅存量的0.91%，對整體供應的影響有限。

放眼紐約市其他行政區，曼哈頓的租屋競爭更加激烈，以85.4分排名全美第四，平均每間空屋有12名潛在租客競爭，住宅入住率達96%。

簡小姐後來轉往的布碌崙，整體租屋競爭程度則略低於皇后區。布碌崙今年排名全美第26名，平均每間空屋有10名租客競爭，住宅入住率為94.6%，空屋出租平均需要39天。

從全美來看，今年租屋市場競爭略有緩和，平均每間空屋約有9名租客競爭，出租時間從去年的40天延長至42天。芝加哥則以91.8分成為全美競爭最激烈的大型租屋市場，平均每間空屋有17名租客競爭。

RentCafe指出，雖然全美租屋競爭稍有降溫，但部分地區仍因住房供應有限，維持激烈競爭。皇后區的情況也顯示，即使新公寓陸續落成，租客想找到符合預算與需求的住處，仍得面對有限的選擇。

精華 FAQ

  • RentCafe調查顯示，皇后區今年夏季租屋競爭排名全美第22，平均每間空置公寓有11名潛在租客，出租住宅入住率高達95.2%，代表可選房源相當有限。

  • 皇后區競爭指數從去年的74.7升至77.3，排名由第32名升到第22名；空屋平均出租時間從44天縮短到37天，但每戶潛在競爭者從12人降到11人。

  • 主要因為租約續簽率達61.2%，許多租客選擇續住，加上新建公寓完工量有限，新增單位僅占出租住宅存量0.91%，使市場供給難以明顯增加。

租客 皇后區 長島市

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