校車接送問題多 法拉盛學區家長頭大

一名需要讓兒子先服藥的家長反映，接送時間如今突然改變。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛第25學區家長抱怨校車接送時間常變、追蹤App失效，導致孩子用藥與出門安排受影響；學區則稱可協助通報與提供資訊，但路線調整權限不在學區。

校車連續約一個月在早上7時30分或更晚抵達，換司機後卻在7時15分到，並告知只能等兩分鐘，否則就要離開。一名需要讓兒子先服藥的家長，近日在紐約市 第25學區 委員會(CEC25)月度例會上反映，接送時間突然改變，加上校車追蹤App無法使用，讓家庭難以準備，盼加強資訊通知與求助指引。

該家長表示，先前司機的實際抵達時間持續約一個月，家庭已依此安排孩子的早晨作息。如今新司機總是提早抵達，她須親自出去說明兒子的用藥需要及過往接送情況，避免校車在孩子上車前離開。

她也指出，新司機尚未取得使用追蹤App的設備，家長無法透過系統掌握車輛動向。會上其他發言者則反映，App有時顯示時間不準、畫面卡住，部分校車業者也未開啟系統，影響家長判斷接送時間。

接送問題不只發生在早晨。另有一名家長反映，其學校曾有學生因沒有校車，錯過約一半的暑期課程；也有孩子因資料處理錯誤，突然被移出接送路線。開學初，另有學生直到傍晚5、6時，甚至7時才回到家，且往往不知道應向誰反映。還有家長補充，家長群組經常出現「孩子能不能搭校車」「如何取得校車服務」等提問，部分家庭已開始尋找私人接送選項。

學區委員表示，家庭缺乏基本交通服務資訊，包括孩子是否符合校車資格、如何申請，以及「個別化教育計畫」(IEP)與504便利措施計畫中的交通安排有何差別。學生從五年級升六年級，或跨學區就讀時，接送方式可能有哪些變化，也需要更清楚的說明，並可整理學生交通辦公室(OPT)的資訊，向家長介紹資格、路線安排、追蹤工具及投訴程序。

學監回應，學區可以提供一般交通服務資訊，也可透過既有程序將個案向上反映，但無法自行更改校車路線。會上並提醒，遇到接送異常應正式提交事件報告，讓問題留下紀錄，以便後續追蹤；家長也可透過OPT客服熱線反映情況。