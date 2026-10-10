我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「黑道狀元」董念台病逝享壽76歲 妻子證實死訊

南韓大邱商業大樓天花板突坍塌 66人驚險逃生 38人受傷

紐約地鐵提早突破十億人次 華人常搭七號線滿意度達72%

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人通勤常用的七號線，乘客滿意度達72%，高於63%的整體滿意度。(記者范航瑜╱...
華人通勤常用的七號線，乘客滿意度達72%，高於63%的整體滿意度。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約地鐵今年搭乘量提早突破10億人次，客流與滿意度持續回升，但受遠距辦公影響，整體仍未恢復到疫情前水準。

紐約地鐵今年累計搭乘人次8日突破十億，較去年提早約一周，延續疫情後客流回升趨勢。州長霍楚(Kathy Hochul)與大都會運輸署(MTA)公布，9月平日平均客流超過420萬人次，乘客滿意度也創調查新高，但搭乘量仍未恢復至疫情前水平。

十億指累計搭乘人次，同一名通勤者多次搭車也會重複計算。今年第十億人次出現在皇后區傑克遜高地—羅斯福大道站(Jackson Hts-Roosevelt Av)。任教醫療管理的Lynval Clayton-Rowe上午10時24分刷卡進站，獲贈100元OMNY儲值卡。

疫情結束以來，這項里程碑的日期逐年提前。2022年直到12月27日才達標，2023年提前至11月14日，2024年為11月4日，去年則為10月14日。今年比2022年提早近三個月。回升也體現在更多日子突破400萬人次。今年9月共有15天達到這個水平，9月23日更錄得近470萬人次，創疫情後單日新高。

霍楚表示：「地鐵是紐約的命脈；地鐵蓬勃，紐約也就蓬勃。」她表示地鐵提早達到十億人次，是公共運輸復甦的最新跡象。不過，疫情前的2019年，地鐵平日平均約549萬人次，全年達16億9779萬人次。以當年的平日平均作參照，今年9月水平仍只相當於四分之三左右。

紐約地鐵的復甦，仍受到疫情改變工作習慣的影響。2020年4月封城期間，客流一度比疫情前銳減九成以上。遠距與混合辦公減少了每天往返辦公室的需求，周末出遊客流則恢復較快。乘客倡議組織MTA永久公民諮詢委員會(PCAC)今年3月發布的報告中建議，運輸署應增加有需求路線的周末班次，改善施工期間接駁巴士的資訊，並擴大票價優惠與轉乘選擇，讓地鐵更能配合乘客如今的生活方式。

大型活動也帶動出行需求。MTA指出，尼克隊6月13日奪得NBA總冠軍當晚，地鐵客流達316萬人次，比去年6月一般周六高15%。春季乘客調查原始報告顯示，整體地鐵滿意度由2024年春季的47%升至今年63%，兩年間增加16個百分點。但不同路線的體驗有別。華人通勤常用的七號線為72%，E線為63%、F線為62%，R線則為68%。

精華 FAQ

  • 今年第10億人次在皇后區傑克遜高地—羅斯福大道站出現，時間比去年再提早約1周，也較2022年提早近3個月，顯示疫情後客流持續回升。

  • 9月平日平均客流超過420萬人次，9月23日更近470萬，創疫情後單日新高；但相比2019年平日約549萬人次，仍只回到約3/4。

  • 春季整體滿意度升到63%，比去年增加16個百分點；其中華人常搭的7號線達72%，表現最好，E線63%、F線62%、R線68%，路線體驗仍有差異。

地鐵 華人 霍楚

上一則

州檢察長發布選舉指引 保障選民免受恐嚇、中文投票權利

下一則

校車接送問題多 法拉盛學區家長頭大
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵新閘門試點見效 平均減少35%逃票

紐約地鐵新閘門試點見效 平均減少35%逃票
地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街、日落公園36街站將換裝

地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街、日落公園36街站將換裝
地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街站將全面換裝

地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街站將全面換裝
紐約市前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨案增兩成

紐約市前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨案增兩成

熱門新聞

華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應