紐約地鐵提早突破十億人次 華人常搭七號線滿意度達72%

華人通勤常用的七號線，乘客滿意度達72%，高於63%的整體滿意度。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約地鐵今年搭乘量提早突破10億人次，客流與滿意度持續回升，但受遠距辦公影響，整體仍未恢復到疫情前水準。

紐約地鐵 今年累計搭乘人次8日突破十億，較去年提早約一周，延續疫情後客流回升趨勢。州長霍楚 (Kathy Hochul)與大都會運輸署(MTA)公布，9月平日平均客流超過420萬人次，乘客滿意度也創調查新高，但搭乘量仍未恢復至疫情前水平。

十億指累計搭乘人次，同一名通勤者多次搭車也會重複計算。今年第十億人次出現在皇后區傑克遜高地—羅斯福大道站(Jackson Hts-Roosevelt Av)。任教醫療管理的Lynval Clayton-Rowe上午10時24分刷卡進站，獲贈100元OMNY儲值卡。

疫情結束以來，這項里程碑的日期逐年提前。2022年直到12月27日才達標，2023年提前至11月14日，2024年為11月4日，去年則為10月14日。今年比2022年提早近三個月。回升也體現在更多日子突破400萬人次。今年9月共有15天達到這個水平，9月23日更錄得近470萬人次，創疫情後單日新高。

霍楚表示：「地鐵是紐約的命脈；地鐵蓬勃，紐約也就蓬勃。」她表示地鐵提早達到十億人次，是公共運輸復甦的最新跡象。不過，疫情前的2019年，地鐵平日平均約549萬人次，全年達16億9779萬人次。以當年的平日平均作參照，今年9月水平仍只相當於四分之三左右。

紐約地鐵的復甦，仍受到疫情改變工作習慣的影響。2020年4月封城期間，客流一度比疫情前銳減九成以上。遠距與混合辦公減少了每天往返辦公室的需求，周末出遊客流則恢復較快。乘客倡議組織MTA永久公民諮詢委員會(PCAC)今年3月發布的報告中建議，運輸署應增加有需求路線的周末班次，改善施工期間接駁巴士的資訊，並擴大票價優惠與轉乘選擇，讓地鐵更能配合乘客如今的生活方式。

大型活動也帶動出行需求。MTA指出，尼克隊6月13日奪得NBA總冠軍當晚，地鐵客流達316萬人次，比去年6月一般周六高15%。春季乘客調查原始報告顯示，整體地鐵滿意度由2024年春季的47%升至今年63%，兩年間增加16個百分點。但不同路線的體驗有別。華人 通勤常用的七號線為72%，E線為63%、F線為62%，R線則為68%。