州檢察長發布選舉指引 保障選民免受恐嚇、中文投票權利

紐約州檢察長發布選舉指引，保障中文投票權利並籲選民警惕恐嚇。(州檢察長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州檢察長發布選民權利指引，提醒民眾可安全投票並獲語言協助，同時列明禁止恐嚇、干預及投票站內執法與競選活動限制。

紐約州 11月3日普選將至，州檢察長詹樂霞 (Letitia James)近日發布選民權利指引，提醒民眾不論面對選舉監察員、政府官員或持械聯邦探員，都有權免受恐嚇及干預，並強調英語能力有限者可要求語言協助。根據紐約市選舉局，符合規定的投票 站提供普通話及粵語口譯服務，並有中文選票。

詹樂霞表示，所有紐約選民都應在不受威脅和騷擾的情況下安全投票；如遇阻撓，應立即向檢察長辦公室舉報。她並致函地方選舉局及執法機構，要求防範選民恐嚇，保障投票秩序。

指引指出，州及聯邦法律要求部分地區提供翻譯選票、選民登記表、郵寄投票資訊及雙語工作人員等協助。英語閱讀或書寫有困難的選民，可自攜親友進入投票間協助，協助者毋須是公民或登記選民，未成年人亦可，但不可為雇主、其代理人或工會代表。若無親友協助，可求助兩名不同政黨的選務人員或指定口譯員。

法律亦保障投票私隱。選舉監察員不得要求選民出示身分證明或公民身分文件、尾隨至投票間，亦不得阻擋投票。一般而言，紐約州投票不必出示附照片證件；首次在選區投票、登記時未提供身分資料者可能須核實姓名地址，仍可透過其他文件或宣誓選票投票。

州檢察長辦公室列出可能違法的恐嚇行為，包括在投票站外巡邏威嚇、冒充執法人員、拍攝或跟蹤選民、散播投票會招致不利後果的謠言，以及以驅逐租客或追查舊案相威脅。投票站內及入口100呎範圍亦禁止競選宣傳。

同時，指引強調，除法律規定的特殊例外，軍人或包括移民及海關執法局(ICE)、海關及邊境保護局(CBP)和聯邦調查局(FBI)在內的持械聯邦執法人員，不得被派駐或留置投票站。州法亦限制地方政府在違反相關投票保障下協助移民執法人員進入投票場所，但持有效法院搜查令或命令者除外。

聯邦司法部計畫在11月選舉派出觀察員，指引指出，這些人員雖可觀察投票程序，卻不得查驗選民證件、質疑選民資格，或指揮選務人員。本屆選舉提前投票由10月24日至11月1日，11月3日投票日開放時間為上午6時至晚上9時。10月24日亦是選民登記及網上或郵寄申請郵寄選票的最後一天。郵寄選票須在11月3日前蓋上郵戳，並於11月10日前送達地方選舉局。