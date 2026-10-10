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華裔血液腫瘤學會論壇 逾300醫師參加

記者馬璿／紐約報導
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美國華裔血液與腫瘤專家學會(Chinese American Hematologist and Oncologist Network，CAHON)舉行第13屆紐約腫瘤高峰論壇。(CAHON提供)

AI摘要

文章摘要整理：

CAHON在法拉盛舉辦第13屆紐約腫瘤高峰論壇，吸引逾300人參加，並頒獎表彰醫界人士，同時啟動未來基金與青年培育計畫。

美國華裔血液與腫瘤專家學會(Chinese American Hematologist and Oncologist Network，CAHON)第13屆紐約腫瘤高峰論壇日前在法拉盛舉行，由紐約醫學院醫師劉德龍(Delong Liu)與瑪摩利醫療中心(Maimonides Medical Center)醫師黃夷伍(Yiwu Huang)共同主持，吸引300餘名醫師、研究人員與醫學生參加。本屆首度設立實體腫瘤與血液學平行分會場，並宣布啟動「CAHON未來基金」。

大會頒發終身成就獎予史丹福大學醫學院醫師Ronald Levy，表彰他推動抗癌藥物rituximab研發，為單株抗體廣泛應用於癌症治療奠定基礎。2024年拉斯克獎得主、德州大學西南醫學中心教授陳志堅(Zhijian James Chen)則獲頒首屆榮譽終身會員，並介紹先天免疫與cGAS-STING訊號路徑的最新研究。

論壇邀請哈佛、耶魯與紀念斯隆-凱特琳癌症中心等機構專家，就胰臟癌、腫瘤免疫治療和小細胞肺癌發表報告。平行分會場則整理美國血液學會(ASH)、美國臨床腫瘤學會(ASCO)等國際會議成果，結合病例探討治療策略。

晚宴上，醫師鄧亮和江擎旗(Peter Q. Jiang)獲頒傑出服務貢獻獎，表彰兩人分別推動學會通訊與線上講座，以及長期以攝影記錄學會活動。學會表示，未來基金已獲現任及歷任理事承諾捐款，將於今年底前展開正式募款，支持學會發展、科研合作與青年人才培育。學會也將推動跨機構臨床試驗合作，並於2027年推出科研能力講座。

CAHON每年頒發30餘項青年與初級研究者獎項，本屆論壇也舉辦導師與學員交流活動。學會成立於2005年，創始成員40人，目前會員達422人，2024年以來會員人數成長29%，教育活動數量成長175%。本屆大會也首度提供繼續醫學教育(CME)學分。

精華 FAQ

  • 論壇吸引300餘名醫師、研究人員與醫學生參與，並首度設立血液與腫瘤平行分會場，讓與會者能同步交流不同專科內容，提升學術討論的深度與效率。

  • 大會頒發終身成就獎給Ronald Levy，肯定他推動rituximab研發、奠定單株抗體癌症治療基礎；另頒首屆榮譽終身會員給陳志堅，表彰其在先天免疫與cGAS-STING研究上的貢獻。

  • 學會表示未來基金已獲現任與歷任理事承諾捐款，將於年底展開正式募款，並用於支持學會發展、科研合作與青年培育，同時推動跨機構臨床試驗及於2027年推出科研能力講座。

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