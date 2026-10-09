我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

到美生活才發現不一樣 華人常見5迷思 大房子、人情味全是誤解

NFL／名人堂傳奇迪特卡86歲逝世 家人、球隊同悼念

第七屆旅美湖南同鄉會熊氏地產高爾夫公開賽 精彩收桿

【紐約訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
（旅美湖南同鄉會提供）
（旅美湖南同鄉會提供）

第七屆旅美湖南同鄉會「熊氏地產高爾夫公開賽」（MJJ Open）於 10 月 3 日在 阿姆斯特丹市立高爾夫球場（Amsterdam Municipal Golf Course）順利舉行。數十位僑胞球友以球會友、切磋球技，在秋日球場上展開一場精彩而友好的角逐。

經過 18 洞的激烈競爭，男子組由楊直以 74 桿勇奪總桿冠軍，賀平以 76 桿獲得亞軍，洪偉則以 77 桿拿下季軍。女子與青少年組表現同樣亮眼，糖糖以 76 桿奪得女子青少年組冠軍；女子組方面，李婷以 82 桿封后，Liwen Li 則以 83 桿獲得亞軍。

淨桿部分，James 高榮獲冠軍，John 梅獲得亞軍，Tim Cheung 則拿下季軍。在個人技術獎項方面，Jason 高與 Nara Wong 分別拿下男子及女子最遠距離獎；John 梅與 Xiaofeng Chen 則分別斬獲最近洞獎（近洞獎）。

當天最令人印象深刻的表現之一來自男子總桿亞軍賀平，他全場抓下 4 隻小鳥（Birdie），並上演精彩的「背靠背」（Back-to-back）連續抓鳥，為比賽增添不少亮點。

主辦單位表示，這場賽事不僅展現了僑胞的球技，更深化了同鄉情誼，是一段美好的秋日回憶。主辦方特別向所有獲獎球員表示祝賀，並感謝贊助商熊氏地產以及所有參賽球友的支持，期待來年賽事更加精彩。

（旅美湖南同鄉會提供）
（旅美湖南同鄉會提供）

上一則

臥底按摩後遭提議性服務 法拉盛華女涉經營賣淫場所被捕
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

熱門新聞

華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…
空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列

空有顏值、資源？ 「最無存在感」95花票選 「早春晴朗」的她在列
妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐

妻滑倒送醫不治 前法官告台大醫求償千萬 纏訟14年結果出爐
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票