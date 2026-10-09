第七屆旅美湖南同鄉會熊氏地產高爾夫公開賽 精彩收桿

（旅美湖南同鄉會提供）

第七屆旅美湖南同鄉會「熊氏地產高爾夫公開賽」（MJJ Open）於 10 月 3 日在 阿姆斯特丹市立高爾夫球場（Amsterdam Municipal Golf Course）順利舉行。數十位僑胞球友以球會友、切磋球技，在秋日球場上展開一場精彩而友好的角逐。

經過 18 洞的激烈競爭，男子組由楊直以 74 桿勇奪總桿冠軍，賀平以 76 桿獲得亞軍，洪偉則以 77 桿拿下季軍。女子與青少年組表現同樣亮眼，糖糖以 76 桿奪得女子青少年組冠軍；女子組方面，李婷以 82 桿封后，Liwen Li 則以 83 桿獲得亞軍。

淨桿部分，James 高榮獲冠軍，John 梅獲得亞軍，Tim Cheung 則拿下季軍。在個人技術獎項方面，Jason 高與 Nara Wong 分別拿下男子及女子最遠距離獎；John 梅與 Xiaofeng Chen 則分別斬獲最近洞獎（近洞獎）。

當天最令人印象深刻的表現之一來自男子總桿亞軍賀平，他全場抓下 4 隻小鳥（Birdie），並上演精彩的「背靠背」（Back-to-back）連續抓鳥，為比賽增添不少亮點。

主辦單位表示，這場賽事不僅展現了僑胞的球技，更深化了同鄉情誼，是一段美好的秋日回憶。主辦方特別向所有獲獎球員表示祝賀，並感謝贊助商熊氏地產以及所有參賽球友的支持，期待來年賽事更加精彩。