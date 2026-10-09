托育未獲理想安排 費用仍是最大障礙

紐約市一項最新調查顯示，近半數幼兒家長未能獲得理想的托育安排，指出費用仍是最大障礙。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市調查顯示，托育費用與時段彈性是家長最大痛點，且不同社區、收入與孩子年齡的需求差異明顯，市府擴展2-K與全民托育時需因地制宜。

紐約市 一項最新調查顯示，近半數幼兒家長未能獲得理想的托育安排，費用仍是最大障礙；家長對托育方式及服務時段的需求也有明顯差異，顯示市府擴展免費兩歲班(2-K)時，不能採取全市統一模式。

這項調查由智庫New America、反貧困組織Robin Hood與市府合作進行，共收集逾4300名育有六歲以下兒童家長的回覆，是市長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府建立全民托育制度的前期研究之一。

結果顯示，目前最常見的托育方式是由親屬照顧，其次才是托育中心。多數受訪家長表示，降低費用最能改善家庭處境，第二大需求則是提供時段更靈活的服務。

約四成家長需要在周末、晚間或下午5時後使用托育服務，並更常依靠親友協助。工作時間不固定及收入低於聯邦貧困線的家長，最容易面臨服務缺口。高收入家庭較常使用中心式托育，低收入 家庭則較依賴親屬。

家長偏好也隨孩子年齡改變，多數家長希望在孩子出生後第一年親自照顧；到兩歲時，約一半傾向選擇托育項目，另一半希望自行或由親屬照顧。整體而言，92%家長希望在孩子四歲前使用托育服務。

不同社區對兩歲兒童進入托育項目的需求差距甚大，曼哈頓及周邊較高收入社區的需求通常較高，布朗士及皇后區部分低收入地區則相對較低。

研究人員表示，調查並未直接追問差異成因；部分家庭可能不了解托育項目，也可能因過往經驗而不信任業者。需求較低的地區，也往往是持照托育中心長期不足的社區，因此較低的申請意願未必代表家庭不需要服務。

市長托育辦公室行政總監利斯(Emmy Liss)表示，相關數據將協助市府決定，明年秋季新增1萬個兩歲班學額時，如何按不同社區的需要調整宣傳、項目設計及合作機構。

報告亦建議，市府應把育兒假納入全民托育規畫。由於許多家長希望在嬰兒出生後親自照顧至少六個月，單純增加托育學額，仍不足以回應家庭在不同成長階段的需要。