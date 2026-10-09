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「POWER」提案 助工人等控告不良企業

記者劉梓祁╱紐約報導
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市長曼達尼推「POWER」提案，讓租客、小商戶及工人可自行控告不良企業。(記者劉...
市長曼達尼推「POWER」提案，讓租客、小商戶及工人可自行控告不良企業。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市推動POWER提案，讓租客、工人、小商戶與非營利組織可直接控告不良企業，並同步簡化標價規則與執法程序。

紐約市府宣布，推動擴大消費者及勞工保障，讓租客、工人、小商戶與非營利組織 ，可直接向法院控告涉及不公平或剝削行為的企業。市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市消費者及勞工保護局(DCWP)局長萊文(Samuel Levine)6日公布此「POWER」提案，由市議會消費者及勞工保護委員會主席愛波斯坦(Harvey Epstein)代表市長提出。

POWER為「人民與組織爭取經濟救濟」(People and Organizations Winning Economic Relief)的英文縮寫。市府表示，現有州消費者保障法容許個人就欺騙行為提告，但對不公平或濫用性的商業手法，私人訴權仍有缺口。新案擬擴大提告依據，涵蓋不公平競爭，以及不公平、欺騙、濫用或違法行為，讓受害者不必完全依賴政府機關執法。

市府列出的應用包括租客組織控告房東欺騙行為、追討被不當扣留的押金、計程車司機挑戰極不公平的貸款條款、遭營利學校欺騙的消費者尋求貸款救濟。非營利組織也可代表自身、會員及公眾提出申索，小商戶則可就大型企業的不公平商業行為提告。

愛波斯坦表示，提案將賦予一般紐約人直接採取法律行動的權力。他指出，在聯邦政府削弱職場保障及勞工政策之際，市府應擴大消費者保障法的作用，為工人、小商戶及工會提供更迅速的救濟途徑。曼達尼則表示，企業不應因受害者缺乏時間或資源追究，便逃避責任。

然而，曼哈頓商會(Manhattan Chamber of Commerce)反對目前版本，認為「不公平」及「違法」等適用範圍需要更明確。商會指出，小商戶豁免僅涵蓋四名或以下雇員的企業，六名員工的社區餐館仍可能被告；即使收到通知後修正問題，也未必能免於訴訟，商會擔心，缺乏法律部門的家庭及移民經營商戶，可能因無力負擔律師費而被迫和解。

市府同時推動另外兩項措施，第一是簡化商品價格標示，讓商戶選擇在商品或貨架標價；以及取消DCWP針對極不公平商業行為執法前，須先完成冗長訂規程序的要求。曼哈頓商會支持標價改革，但對最後一項措施仍有疑慮。

精華 FAQ

  • 提案要補上現行州消費者保障法的不足，讓受害者不只可告欺騙行為，也能就不公平、濫用性或違法商業手法直接提告，不必完全依賴政府執法。

  • 租客、工人、小商戶與非營利組織都可受惠；其中非營利組織可代表自身、會員及公眾申索，小商戶也能針對大型企業的不公平商業行為提告。

  • 商會認為「不公平」與「違法」定義不夠清楚，且小商戶豁免範圍太小；即使修正問題也未必免訴，恐讓缺乏法律資源的家庭與移民商戶被迫和解。

租客 曼達尼

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