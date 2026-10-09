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市議會通過「全民教育機會」提案

記者曹馨元╱紐約報導
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「全民教育機會」兩項配套提案得到進展，市議員呼籲消除資優與特殊教育差距。(記者曹...
「全民教育機會」兩項配套提案得到進展，市議員呼籲消除資優與特殊教育差距。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市議會通過「全民教育機會」提案，要求檢視家庭語言、居住地與翻譯支援如何影響幼兒進入資優班，並同步推動特殊教育資源差距研究。

紐約市議會8日通過市議員莊文怡(Susan Zhuang)提出的684-A號「全民教育機會」提案，要求市府調查家庭語言及居住地如何影響幼兒進入公校資優班；另一項研究特殊教育資源差距的配套提案，預計於22日(周四)表決。

當日上午，莊文怡與市議員黃友興(Phil Wong)、班克斯(Chris Banks)、教育倡議人士及特殊教育家長舉行記者會，呼籲以數據找出移民、低收入及外區家庭取得教育資源的障礙。

已通過的提案要求市府研究家庭語言及居住地，是否影響三至五歲兒童進入資優項目的機會，並評估家庭是否獲得翻譯、口譯等支援；法案生效後12個月內須公布結果及改善建議。

紐約市資優班招生過去主要依賴考試，市獨立預算辦公室(IBO)研究發現，從參加測驗、取得資格到最終入讀，各階段均存在族裔差距。市府雖於2021年改變招生制度，目前仍未公布英語學習者申請及錄取資優班的比率。

「沒有具體數據，我們就看不到問題在哪裡，也無法提出合適的解方」，黃友興表示。他形容自己是資優班的「強力支持者」，並指若孩子無法在公校取得成績，家庭便可能離開，他援引數據稱，今年再有約2萬2000名學生轉出公校。

教育倡導者朱雅婷表示，特殊高中非洲裔及西語裔學生比例偏低，問題可能早在兒童接受早期教育時形成，「是因為他們開始學得不夠早」。她認為，掌握資優班提名、申請及錄取數據，才能找出哪些學生在起步階段已失去機會。

另一項提案則要求研究語言、收入及居住地，如何影響學生取得特殊教育配套服務，並比較不同地區及交通不便社區的資源差距。

莊文怡表示，紐約市每年編列巨額教育預算，必須確保資源公平分配。數據顯示，上一學年獲市府支付私立特殊教育學校學費的學生中，71%為白人；但白人僅占全市公校特殊教育學生的12.5%，反映資訊、法律支援及經濟能力可能左右學生取得服務的機會。

一名華人特殊教育家長表示，對英語能力有限的家庭而言，申請評估、處理校巴缺席或路線錯誤等問題尤其困難。家長往往需要社區組織或市府人員耐心解釋，才能理解程序及取得服務，有時僅等待口譯便要耗費很長時間。

精華 FAQ

  • 提案要求市府調查家庭語言、居住地與翻譯口譯支援，是否影響3至5歲兒童進入公校資優項目的機會，並在法案生效後12個月內公布結果與改善建議。

  • 支持者認為，移民、低收入及外區家庭常因資訊不足、語言障礙或缺乏法律與申請協助而難以取得教育資源；若沒有數據，就難以找出障礙並設計有效對策。

  • 文中指出，上一學年由市府支付私立特殊教育學校學費的學生中，71%為白人，但白人僅占全市公校特殊教育學生的12.5%，顯示資源取得可能受資訊、經濟與支援能力影響。

低收入 紐約市 莊文怡

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