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麻疹增至108例 紐約州宣布進入災難緊急狀態

記者劉梓祁╱紐約報導
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百康仁德華人社區醫生譚瑤敏表示，麻疹症狀通常不重、但嚴重時引發的後遺症不容小視。...
百康仁德華人社區醫生譚瑤敏表示，麻疹症狀通常不重、但嚴重時引發的後遺症不容小視。(百康仁德提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州麻疹病例今年已達108例，州長宣布進入災難緊急狀態，擴大接種與檢測權限，並提醒民眾盡快查核疫苗紀錄以防擴散。

紐約州麻疹(measles)病例增加，州長霍楚(Kathy Hochul)5日宣布全州進入災難緊急狀態，擴大可施打疫苗及安排檢測的醫護人員範圍。截至10月3日，全州今年累計108例，其中紐約市七例、市外101例。衛生官員呼籲民眾查核自己與家人的疫苗紀錄，降低感染及社區傳播風險。

州府數據顯示，7月15日以來，18個郡的疫苗接種不足鄉郊社區共報告麻疹92例，地方衛生部門同期已在鄉郊地區施打逾1000劑麻疹、腮腺炎及德國麻疹聯合疫苗(MMR)。緊急措施將接種人員擴大至更多緊急醫療人員、藥劑師及助產士，並允許護士安排麻疹檢測。霍楚表示，不應有人因可透過疫苗預防的疾病而重病或死亡。

紐約市衛生局(DOHMH)資料顯示，市內截至10月2日有七例麻疹，低於去年全年的20例。當局提醒，整體接種率較高有助阻止疫情擴散，但病毒一旦進入接種率偏低的社區，仍可能造成傳播。

麻疹可經空氣傳播，病毒在患者離開後仍可在空氣中存留最多兩小時。市衛生局指出，沒有接種疫苗或不具免疫力者接觸患者後，最多九成可能感染。患者從出疹前四天至出疹後四天均可傳染。

百康仁德醫療集團內科全科醫生譚瑤敏(Cynthia Tam)表示，麻疹不只是發燒與皮疹，嚴重時可引起肺炎、腦炎，甚至死亡，嬰幼兒、孕婦及免疫力較弱者尤其需要留意。若出現症狀並有旅行或接觸史，應先留在家中，立即聯繫醫生，就診前先致電說明，讓醫護安排防感染措施。

市衛生局表示，一劑MMR疫苗預防麻疹的有效率約93%，兩劑約97%。兒童應按時完成接種，成年人若不清楚接種紀錄，可向醫療人員確認是否需要補種；醫護人員、大專學生及國際旅客等，可能需要第二劑。沒有固定醫生的居民，可撥打311查詢接種地點，或向市府免疫接種診所了解低收費或免費服務。

紐約州麻疹(measles)病例增加，州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲民...
紐約州麻疹(measles)病例增加，州長霍楚(Kathy Hochul)呼籲民眾接種疫苗。(州長辦公室提供)

精華 FAQ

  • 因為今年麻疹病例持續增加，截至10月3日已達108例，且多集中在接種率偏低的社區。州府希望透過緊急狀態擴大醫護接種與檢測能量，降低社區傳播風險。

  • 措施將可施打疫苗的人員擴大到更多緊急醫療人員、藥劑師及助產士，並允許護士安排麻疹檢測，以加快接種與診斷流程，提升防疫效率。

  • 當局建議先查核自己與家人的MMR疫苗紀錄，未完成接種者儘快補種；若出現症狀且有旅行或接觸史，應先留在家中並聯繫醫生，避免進一步傳播。

紐約州 麻疹 霍楚

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