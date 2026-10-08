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加薩戰爭3周年 紐約降半旗悼念 曼達尼言論再惹議

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市多地舉辦守夜、追思會、示威及抗議等活動，紀念加沙(Gaza)衝突爆發三周年...
紐約市多地舉辦守夜、追思會、示威及抗議等活動，紀念加沙(Gaza)衝突爆發三周年。圖為哥大校內的挺巴活動。(記者曹馨元 / 攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

加薩戰爭滿3周年之際，紐約多地舉行追思與抗議；市長曼達尼悼念遇難者同時再批以色列在加薩犯下種族滅絕，引發ADL等反彈。

紐約市多地7日舉辦守夜、追思及抗議活動，紀念哈瑪斯襲擊以色列及其後的加薩戰爭爆發三周年。市長曼達尼(Zohran Mamdani)當日上午發表聲明，在悼念以色列死者的同時，再度指責以色列在加薩實施「種族滅絕」，引發反誹謗聯盟(ADL)等團體批評。

2023年10月7日，占據加薩地帶的武裝組織哈瑪斯襲擊以色列控制區，造成近1200人死亡、251人遭挾持。以色列其後在加薩展開軍事行動，導致大量巴勒斯坦人死亡。

曼達尼在當選前一直堅持譴責以色列的軍事行動，而今年，曼達尼首次以市長身分面對「10月7日」事件周年。他稱哈瑪斯當日犯下「可怕的戰爭罪行」，並與仍承受傷痛的以色列居民一同哀悼。

不過，曼達尼也表示，苦難「並非始於或終於那一天」，並指以色列政府持續在加薩進行「種族滅絕」。他引述數據稱，逾7萬4000名巴勒斯坦人死亡，包括逾2萬1000名兒童，並批評以色列攻擊醫療及住宅設施、阻止糧食援助入境，以及美國持續為以色列提供武器的決策。

ADL批評，曼達尼「把本應用於哀悼的一天武器化」，且未直接提及猶太人。該組織表示，紐約需要一名能悼念死者、而非藉周年紀念重申政治立場的市長。

曼達尼當晚出席聯合廣場(Union Square)的守夜活動，現場將朗讀10月7日襲擊事件遇難者姓名；他其後將與巴勒斯坦裔紐約客會面。但與此同時，超過20個學生及左翼組織在市政廳外集會，指曼達尼向親以勢力妥協，未履行對巴勒斯坦運動的競選承諾。

州長霍楚(Kathy Hochul)也宣布出席聯合廣場守夜活動。她表示，襲擊是猶太民族自納粹大屠殺以來死亡人數最多的一天；三年來傷痛未消，猶太人民的力量及韌性也持續至今。霍楚並下令，全州政府建築7日由日出至日落降半旗，州議會大廈及帝國州廣場升起以色列國旗。世貿中心一號樓、柯西丘什科大橋(Kosciuszko Bridge)、莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)及羅斯福島燈塔等地標當晚將亮起黃燈。

全市另有多場猶太團體舉辦的追思活動，以及反對以色列加薩軍事行動的抗議及罷課。哥倫比亞大學(Columbia University)及紐約大學(NYU)學生亦舉行示威。

精華 FAQ

  • 紐約市多地舉辦守夜、追思與抗議活動，包括聯合廣場朗讀遇難者姓名的守夜，以及市政廳外、校園內反戰示威，反映社會對這場戰爭的分歧。

  • 他一方面悼念以色列死者、譴責哈瑪斯戰爭罪行，另一方面又指控以色列在加薩持續實施種族滅絕，並批評美國提供武器，因此遭ADL等團體指責。

  • 霍楚出席守夜活動，強調這是猶太民族自納粹大屠殺以來死亡最多的一天，並下令全州政府建築降半旗，州議會大廈及多個地標也同步亮起象徵悼念的黃燈。

加薩 曼達尼 以色列

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