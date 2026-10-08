地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街、日落公園36街站將換裝

州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，大都會運輸署(MTA)在20個地鐵站試用新式閘門後，逃票平均減少35%，將在下一批20站的所有入口換裝新設備，包括法拉盛緬街站及日落公園36街站。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 霍楚宣布MTA新式地鐵閘門試點成效顯著，逃票平均減少35%，未來將擴大至下一批20站，並逐步推進至150個車站。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，大都會運輸署(MTA)在20個地鐵 站試用新式閘門後，逃票平均減少35%，未來將在下一批20站的所有入口換裝新設備，包括法拉盛 緬街站(Main Street)及日落公園 36街站。車站前期準備工程預計10月啟動，新閘門將於2026年底前開始安裝。

下一批車站分布於曼哈頓及布碌崙(布魯克林)各六站、布朗士及皇后區各四站。法拉盛緬街站此前已參與試點，此次將列入全面換裝名單。MTA指出，試點期間部分車站更換整組收費閘門，另一些僅加裝較寬的通道閘門；下一階段則涵蓋入選車站全部入口。

新式閘門採用自動開合門板，乘客以OMNY拍卡付款後即可通過，無須推動傳統三臂旋轉閘機。據介紹，這些新式閘門除了改善輪椅使用者、推嬰兒車和攜帶行李乘客的通行便利性外，也能讓逃票者更難以不付車資進入月台區域；新閘門採用類似沙龍門(saloon-style doors)的設計，並配備感測器及攝影機，可以偵測乘客是否已支付車資，閘門也經過設計，在乘客未付費進入時會自動關閉，同時避免造成乘客受傷。MTA指出，緊急出口此前是逃票的主要漏洞，超過50%的逃票行為發生在此，當局過去已透過更換門鎖、派員看守及延遲開門等方式改善。

目前共有三家公司參與這項試點計畫，分別是Cubic、Conduent和S Traffic，其中負責OMNY支付系統的Cubic，在兩個逃票率最高的地鐵站取得最顯著的成效；數據顯示，在2號、3號線的布碌崙(布魯克林)Hoyt街站，以及A、C號線的Nostrand大道站，Cubic安裝的新式閘門使逃票率下降超過70%。

據霍楚辦公室提供的數據，目前已有超過6300萬人次使用這些新式閘門，其中Conduent的設備也帶來明顯的逃票率下降，而韓國公司S Traffic的成效則相對溫和；霍楚辦公室表示，MTA目前正準備在另外50個地鐵站安裝新式閘門，由三家公司競爭兩份合同，而MTA最終計畫在未來數年內，將這類新式閘門擴大至150個地鐵站。

新閘門試用初期也曾引發安全爭議。據市消防局，一名兒童於去年12月31日在百老匯—拉法葉街(Broadway-Lafayette)站被閘門困住，獲救後送醫。MTA主席利博(Janno Lieber)表示，多數網傳被夾影片涉及乘客試圖尾隨他人進站。針對兒童通行情況，他提醒家長讓孩子走在前方或緊隨身邊，避免因落後過遠而遇上閘門關閉。

數據顯示，紐約地鐵的全新防逃票閘機初見成效，今年上半年逃票率平均下降35%。(圖片由MTA提供)

新式閘門採用自動開合門板，乘客以OMNY拍卡付款後即可通過，無須推動傳統三臂旋轉閘機。設備配備感應器，偵測乘客進出並控制開關，也可辨識尾隨他人進站等逃票行為。(取自州長辦公室)