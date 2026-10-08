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ICE紐約、新澤西逮捕倍增 多無犯罪紀錄 法拉盛列熱點

記者范航瑜╱紐約報導
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最新公布的聯邦數據顯示，川普第二任期約前18個月，移民與海關執法局(ICE)在紐...
最新公布的聯邦數據顯示，川普第二任期約前18個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約州逮捕逾1萬9500人次、新澤西近1萬8000人次，兩州合計逮捕次數為拜登政府此前18個月的兩倍以上。圖為今年1月30日，數千名民眾聚集在曼哈頓富利廣場(Foley Square)抗議川普政府不當移民執法。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

聯邦數據顯示，川普第二任期前18個月ICE在紐約與新澤西逮捕人次大增，法拉盛、紐瓦克等設有移民設施地點成為執法熱點。

最新公布的聯邦數據顯示，在川普第二任期的前18個月內，移民與海關執法局(ICE)供在紐約州逮捕逾1萬9500人次、在新澤西逮捕近1萬8000人次，兩州合計逮捕次數為拜登政府同期的兩倍以上。被捕者多為沒有犯罪紀錄的西語裔男性移民，法拉盛亦列皇后區主要逮捕熱點。

資料由學術團體「遣返數據計畫」(Deportation Data Project)透過公開紀錄申請取得。數據顯示，被捕者一般涉嫌違反移民規定，其中逾41%已遭遣返，另22%在被捕後選擇離境，合計逾六成已離開美國。

紐約市錄得逾8800次逮捕，占全州近半。在已註明行政區的紀錄中，皇后區至少發生了2202次逮捕，居五區之首，法拉盛則是該區主要熱點之一。不過，全市近5400筆紀錄未註明行政區或社區，部分僅標示「紐約」，因此各區數字並不完整。

例行報到及出庭也會成為逮捕時機。紐約等設有ICE報到辦公室及移民法庭的城市，成為主要執法地點，探員經常逮捕前往例行報到或出庭的移民。部分小鎮雖人口不多，但因設有報到辦公室、監獄或拘留設施，也錄得數百次逮捕。

在法拉盛成為執法熱點之際，華人移民遭ICE逮捕的情況亦明顯增加。此前分析顯示，2025年1月至2026年3月間，紐約州涉及亞洲國家公民的ICE逮捕數量約為拜登政府同時期的七倍，其中中國公民占37%，為亞洲國家之首。在被捕者中，約68%的亞裔沒有犯罪紀錄。聯邦法院文件顯示，一名長期居住法拉盛、庇護案件仍在審理中的移民，去年12月底前往曼哈頓聯邦廣場例行向ICE報到時即遭拘捕，其後被轉送新澤西拘留。

長島納蘇郡約有2000次逮捕。其中設有聯邦庇護辦公室的貝斯佩奇(Bethpage)錄得345次，一名紐約市議會職員曾在該處被捕，引起州、市官員批評，該職員此後庇護申請獲批。納蘇郡此前與ICE合作執法，州法禁止此類協議後，但目前郡府已終止此合作。此外，新澤西則以紐瓦克(Newark)的逮捕最多，達到近4500次，當地同樣設有移民法庭及ICE報到辦公室。

國土安全部(DHS)發言人將逮捕數字視為川普移民政策的成果，表示機構僅逮捕非法居留者。紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)此前則批評，ICE行動在移民社區製造恐懼，讓原本例行的移民報到變成可能被拘留或遣返的關卡。

精華 FAQ

  • 最新聯邦數據顯示，川普第二任期前18個月，ICE在紐約州逮捕逾1萬9500人次、新澤西近1萬8000人次，兩州合計是拜登同期的兩倍以上。

  • 紐約市、皇后區法拉盛、紐瓦克與長島貝斯佩奇都屬高頻地點，原因多與移民法庭、ICE報到辦公室或拘留設施相鄰，例行報到與出庭時也常遭拘捕。

  • 被捕者多為沒有犯罪紀錄的西語裔男性移民；數據顯示逾41%已遭遣返，22%在被捕後自行離境，合計超過6成已離開美國。

ICE 法拉盛 新澤西

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