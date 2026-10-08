老東家鐵獅門投資2.3億元 克萊斯勒大廈將大規模翻修

曼哈頓地標克萊斯勒大廈(Chrysler Building)將迎來大規模翻修。地產公司鐵獅門(Tishman Speyer)7日宣布，已與土地業主庫柏聯盟學院(Cooper Union)敲定150年地租協議，聯同其他投資者重新接手大廈，交易涉及2億3500萬元投資，並須向學院支付地租。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 鐵獅門重返克萊斯勒大廈，與庫柏聯盟學院達成150年地租協議後，將投入2億3500萬元翻修老牌地標，並以預先裝修空間提升出租率。

曼哈頓 地標克鐵獅門鐵獅門(Tishman Speyer)7日宣布，已與土地業主庫柏聯盟學院(Cooper Union)敲定150年地租協議，聯同其他投資者重新接手大廈，交易涉及2億3500萬元投資，並須向學院支付地租。

翻修將涵蓋辦公室與公共空間，包括全面更新電梯、機電及通風系統，修復外牆，並打磨不鏽鋼塔冠。以巨型鷹雕聞名的61樓將改為租戶專用會所，設餐飲、聚會空間及戶外露台；大堂下方的地下商廊則增設健身、健康服務及會議設施。

鐵獅門執行長斯派爾(Rob Speyer)表示，希望這次翻修讓大廈「重現昔日風貌」。克萊斯勒大廈1930年落成、高1046呎，是裝飾藝術建築的代表之作，曾為世界最高樓，也是克萊斯勒汽車公司長達20年的總部。

此次接手也是老東家鐵獅門的回歸。鐵獅門1997年曾與夥伴購入大廈及其他物業，修復大堂天花板壁畫等裝飾，2008年以8億元將大部分持股售予阿布達比投資基金。奧地利地產公司Signa及紐約開發商RFR於2019年以約1億5000萬元接手，卻遭遇新辦公樓競爭、地租上漲及疫情後辦公需求下滑。克萊斯勒大廈目前出租率不足五成，遠遜於整體市場。斯派爾指出，新建大樓成本及利率居高不下，使翻修既有建築更具吸引力。

大廈年地租2018年由775萬元躍升至3250萬元。Signa於2023年申請破產，RFR於2024年拖欠地租，法官去年終止其租約。斯派爾表示，已與學院達成可讓雙方持續經營的新安排，但未透露地租條款。庫柏聯盟學院長年以地租收入資助學生。校方表示，新協議有助推進並維持為所有本科生提供全額學費獎學金的目標，讓地標建築的收入繼續支持教育。

高力國際(Colliers)最新數據顯示，今年前三季曼哈頓辦公室租賃面積創2000年以來同期新高，可租用率降至12.4%，為2020年8月以來最低。然而，市場復甦並未惠及所有大樓，企業愈來愈青睞設施完善的新型辦公空間，老牌商辦面臨設備老化、維護成本高昂及租戶流失等壓力。鐵獅門計畫將大廈約75%的空置辦公空間預先裝修，供較小型企業直接進駐。