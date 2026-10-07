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地鐵新閘門減逃票35% 法拉盛緬街站將全面換裝

記者范航瑜╱紐約即時報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，大都會運輸署(MTA)在20個地鐵...
州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，大都會運輸署(MTA)在20個地鐵站試用新式閘門後，逃票平均減少35%，將在下一批20站的所有入口換裝新設備，包括法拉盛緬街站及日落公園36街站。(取自州長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

州長霍楚宣布，MTA新式閘門在20站試用後使逃票平均降35%，法拉盛緬街站將與多個車站一同全面換裝，預計2026年底前開始安裝。

州長霍楚(Kathy Hochul)7日宣布，大都會運輸署(MTA)在20個地鐵站試用新式閘門後，逃票平均減少35%，將在下一批20站的所有入口換裝新設備，包括法拉盛緬街站(Main Street)及日落公園36街站。車站前期準備工程預計10月啟動，新閘門將於2026年底前開始安裝。

下一批車站分布於曼哈頓及布碌崙(布魯克林)各六站、布朗士及皇后區各四站。法拉盛緬街站此前已參與試點，此次將列入全面換裝名單。運輸署指出，試點期間部分車站更換整組收費閘門，另一些僅加裝較寬的通道閘門；下一階段則涵蓋入選車站全部入口。

運輸署已核准Cubic、STraffic及Conduent三家公司參與競標，第一期標書將於10月提交。三家業者先前免費提供設備，在紐約地鐵實際測試；運輸署自去年秋季起，評估防逃票效果、無障礙通行、乘客體驗、人流速度、維護及偵測準確度，並依表現與乘客意見調整設計。

新式閘門採用自動開合門板，乘客以OMNY拍卡付款後即可通過，無須推動傳統三臂旋轉閘機。設備配備感應器，偵測乘客進出並控制開關，也可辨識尾隨他人進站等逃票行為。閘門設計旨在增加翻越、強行推開或撐住門板的難度，並設有較寬通道，方便使用輪椅、推嬰兒車或攜帶行李的乘客通行。

現有三臂旋轉閘機自1990年代初開始安裝，使用輪椅、推嬰兒車或攜帶行李的乘客難以通過，往往須使用較寬的緊急出口。運輸署指出，緊急出口也成為逃票漏洞，過去已透過更換門鎖、派員看守及延遲開門等方式改善。據州府資料，試點啟動以來，個別車站逃票降幅達72%。

新閘門試用初期也曾引發安全爭議。據市消防局，一名兒童於去年12月31日在百老匯—拉法葉街(Broadway-Lafayette)站被閘門困住，獲救後送醫。MTA主席利博(Janno Lieber)其後表示，多數網傳被夾影片涉及乘客試圖尾隨他人進站；針對兒童通行情況，他則提醒家長讓孩子走在前方或緊隨身邊，避免因落後過遠而遇上閘門關閉。

新式閘門採用自動開合門板，乘客以OMNY拍卡付款後即可通過，無須推動傳統三臂旋轉...
新式閘門採用自動開合門板，乘客以OMNY拍卡付款後即可通過，無須推動傳統三臂旋轉閘機。設備配備感應器，偵測乘客進出並控制開關，也可辨識尾隨他人進站等逃票行為。(取自州長辦公室)

精華 FAQ

  • 州府指出，20個地鐵站試用新式閘門後，逃票平均減少35%，部分車站降幅甚至達72%，顯示新設備對抑制逃票具有明顯效果。

  • 法拉盛緬街站將列入下一批20站全面換裝名單，前期準備工程預計10月啟動，新閘門則預計於2026年底前開始安裝。

  • 新閘門採自動開合門板，乘客拍OMNY即可通行，並以感應器偵測尾隨與強行闖入；同時設有較寬通道，方便輪椅、嬰兒車與行李通行。

法拉盛 地鐵 曼哈頓

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