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聖嬰現象+雨量豐沛 紐約市今秋紅葉料更鮮艷、觀賞期更長

記者曹馨元／紐約報導
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受聖嬰現象及充沛降雨的影響，紐約市今年秋葉可能比往年更鮮艷，觀賞期也將延長。(記...
受聖嬰現象及充沛降雨的影響，紐約市今年秋葉可能比往年更鮮艷，觀賞期也將延長。(記者許君達／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

受聖嬰現象與充沛降雨帶動，紐約市今年秋葉可能更鮮艷且觀賞期更長，最佳時段預計落在10月中下旬至11月。

受聖嬰現象(El Niño，又稱厄爾尼諾現象)及充沛降雨的影響，紐約市今年的秋葉可能比往年更鮮艷，觀賞期也將延長。市公園局預計，市內紅葉將於10月中下旬進入最佳觀賞期，並可能持續至11月。

市公園局林業及園藝助理局長奧斯本(Benjamin Osbourne)表示，較多雨水有利樹木維持健康，可能帶來時間更長、色彩更濃烈的秋葉季。不過，實際情況仍取決於未來數周天氣；若突然降溫，樹葉可能提早變色及掉落。

大型公園因樹木數量及品種較多，通常可呈現更豐富的色彩。公園局推薦的賞秋地點包括布朗士范科特蘭公園(Van Cortlandt Park)及佩勒姆灣公園(Pelham Bay Park)、曼哈頓英伍德山公園(Inwood Hill Park)、皇后區森林公園(Forest Park)，以及史泰登島銀湖公園(Silver Lake Park)。

目前，全市皂莢樹的葉片已開始轉黃；楓樹也是最早變色的樹種之一，將呈現金黃及橙色。隨後，美國楓香樹(Sweetgum)會轉為紅、黃、紫及橙色，櫻花樹也會呈現相近色彩，山核桃樹則變為深金色。較遲變色的銀杏及橡樹，預計將為秋葉季收尾。

由於城市熱島效應令氣溫較周邊地區溫暖，紐約市秋葉通常較北部地區變色更遲。想提早賞秋的民眾，可乘坐北線鐵路列車前往冷泉鎮(Cold Spring)或燈塔市(Beacon)；也可搭乘美鐵Adirondack列車，沿尚普蘭湖穿越阿迪朗達克山區，在前往加拿大蒙特婁途中欣賞沿線秋色。

市公園局已設立網上樹木地圖，供民眾按品種尋找公園及街道樹木；各公園及紐約植物園秋季也將舉辦健行、手工藝及自然教育活動。詳情可查閱nycgovparks.org/tree-map。

精華 FAQ

  • 主要因聖嬰現象帶來的氣候變化，加上近期雨量充沛，有助樹木維持健康，讓葉色更濃烈、觀賞期也可能拉長。不過，若未來數周突然降溫，落葉與變色時間仍可能提前。

  • 市公園局預計，紐約市紅葉將在10月中下旬進入最佳觀賞期，且色彩表現可能一路延續到11月。實際變化仍要視後續天氣而定，特別是氣溫是否驟降。

  • 公園局推薦布朗士的范科特蘭公園、佩勒姆灣公園，曼哈頓英伍德山公園，皇后區森林公園，以及史泰登島銀湖公園；另可查詢nycgovparks.org/tree-map，依樹種找賞葉地點。

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