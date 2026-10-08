現代新一代TUCSON升級 更智慧、人性化 北美2027年上市

現代汽車總裁暨執行長穆諾茲(José Muñoz，右二)與全新TUCSON在紐約亮相活動現場合影。(記者戴慈慧/攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 現代發表新一代TUCSON，主打油電與PHEV動力、Pleos Connect與Gleo AI座艙科技，並以XRT PRO強化越野性能，預計2027年進軍北美等市場。

現代汽車(Hyundai )日前發表全新一代TUCSON休旅車，新車導入新一代油電混合動力系統、AI車載資訊娛樂平台，並推出強化越野能力的XRT PRO版本。全新TUCSON預計先在韓國上市，北美、歐洲及其他市場則將於2027年陸續推出。

動力是此次改款重點之一。現代表示，新一代油電混合動力車型以最高42mpg油耗表現為目標，0至60哩加速目標為8.5秒，並搭載電子牽引(E-Traction)系統，在轉彎時協助調整驅動扭力、降低車輪打滑。油電車型另加入HEV Stay Mode，可在引擎停止運轉時繼續使用空調、暖氣、音響及充電功能。

插電式油電版本則搭載1.6升渦輪增壓引擎與插電式混合動力系統，最大輸出292匹馬力，原廠估計純電續航里程約81公里，約50哩。

車內科技方面，全新TUCSON搭載Pleos Connect資訊娛樂系統，採Android Automotive Operating System(AAOS)平台，並整合Gleo AI，可透過自然語言理解駕駛需求。例如駕駛人可直接要求系統尋找「30分鐘車程內、附停車場的登山路線」，系統再依條件提供結果。

車身尺碼也同步放大。長軸距版車長4700毫米，較上一代增加60毫米；車寬1905毫米，增加40毫米；車高1685毫米，增加20毫米。車門開啟角度則由73度增加至83度。

安全配備方面，新車加入駕駛人監控、兒童偵測及後排乘客警示功能。智慧限速輔助可辨識道路限速標誌，導航連動智慧巡航控制則可依據彎道、圓環及路口等道路資訊調整車速。

針對越野需求，全新TUCSON加入智慧地形輔助系統，可分析路面抓地力及打滑程度，並提供雪地、泥地、沙地及岩石等模式。其中XRT PRO版本配備四輪驅動、全地形輪胎及前拖車鉤，離地高度210毫米，較標準版增加30毫米。

現代汽車總裁暨執行長莫諾斯(José Muñoz)表示，全新TUCSON是公司後續產品更新計畫的一部分；現代計畫至2030年間推出超過100款全新或改款車型，其中北美市場將推出58款。

現代汽車發表全新一代TUCSON休旅車，新車預計2027年起陸續在北美市場上市。(記者戴慈慧/攝影)