藍委紐約會僑胞 聚焦2028總統大選 力拚政黨輪替

訪團包括徐巧芯、羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪及葛如鈞六名立委。(特約記者許振輝╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 國民黨訪美團在紐約與僑胞會面，六名立委談及反台獨、台美關係及2026、2028選舉布局，並主張透過團結與政策論述力拚政黨輪替。

中國國民黨立委訪美團近日訪問法拉盛 ，徐巧芯 、羅智強、洪孟楷、羅廷瑋、黃健豪及葛如鈞六名立委與紐約僑胞面對面交流，分享此次訪美見聞及立法院問政情況，並談及反對台獨、台美關係、2026地方選舉及2028總統大選 等議題。

活動由中國國民黨美東支部主辦，在法拉盛舉行。訪團9月9日啟程，先後走訪舊金山、洛杉磯、華府及紐約，除與僑界交流，也與美方人士及智庫接觸，紐約為此行最後一站。

率團的徐巧芯表示，海外僑胞長期支持中華民國，是國民黨的重要後盾。她在發言中明確表達反對台獨立場，並批評賴清德政府及民進黨的執政方向。她表示，2026地方選舉將是2028總統大選的重要起點，國民黨目標是在2028年重新取得執政權，呼籲海外支持者持續關注台灣選情。

羅智強則將重點放在黨內團結及歷史文化論述。他回顧2024總統大選，認為在野陣營未能整合是影響結果的因素之一，並表示面對2026及2028選舉，國民黨在確定候選人後應團結支持。他也介紹正在推動的歷史影音計畫，希望向年輕世代介紹中華民國及國民黨歷史。

洪孟楷表示，訪團此行與美方人士、智庫及僑界交流，部分會談基於默契無法公開細節，但他認為此次訪問有助美方進一步了解國民黨立場。他也批評賴清德政府的施政，主張透過選舉實現政黨輪替。

羅廷瑋表示，此次訪美團成員自費赴美，希望加深與美方及海外僑界聯繫，更主動說明國民黨在國防、民主及兩岸和平等議題上的立場。黃健豪則表示，國民黨過去多年與美方互動不足，此行讓他感受到雙方仍有增加溝通的空間。

具有資訊科技背景的葛如鈞則從科技及能源議題切入，談到人工智慧、晶片、能源及網路言論等議題，並批評民進黨部分政策，主張台灣發展人工智慧及半導體產業的同時，也應確保穩定能源供應。

國民黨籍立委洪孟楷受到僑胞歡迎。(記者高雲兒╱攝影)

國民黨美東支部主委孫運娣發表歡迎致詞。(記者高雲兒╱攝影)

訪團法拉盛之行由中國國民黨美東支部安排。(特約記者許振輝╱攝影)

中國國民黨立委訪美團到訪法拉盛，與僑胞分享訪美見聞與政策主張。(記者高雲兒╱攝影)