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人力中心華埠招聘會 55雇主直接參與 逾千人報名求職

記者范航瑜／紐約報導
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人力中心在華埠青年會舉辦秋季招聘會，吸引55家雇主參與，創歷屆新高。從左至右：華...
人力中心在華埠青年會舉辦秋季招聘會，吸引55家雇主參與，創歷屆新高。從左至右：華埠青年會行政總監翁志強、人力中心行政總監李康誠、市議員馬泰、道明銀行分行經理王國釗。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

人力中心在華埠舉辦秋季招聘會，55家雇主與逾1000名求職者參與，透過現場交流提升媒合效率，並持續支援社區居民就業。

人力中心(CMP)9月30日在曼哈頓華埠青年會(Chinatown YMCA)舉辦秋季招聘會，吸引55家雇主參與，創歷屆新高，求職者報名人數逾1000人，較去年的900多人增加。招聘涵蓋醫療照護、金融、政府及社區服務等領域，讓求職者直接與雇主交流，爭取面試與就業機會。

活動免費向公眾開放，參與機構包括道明銀行(TD Bank)、大都會運輸署(MTA)、華人策畫協會(CPC)、市警局及市消防局等，職缺從行政助理、銀行櫃員、家庭護理員，到註冊護士、醫療技師及管理職位，亦有培訓及實習機會。

人力中心行政總監李康誠表示，網上投遞履歷難以充分展現個人特質，招聘會則讓求職者直接接觸雇主、留下印象。他鼓勵參加者把握交流機會，並表示希望明年設置60張招聘攤位桌，吸引更多雇主，擴大職缺選擇。華埠青年會行政總監翁志強亦表示，希望透過招聘會讓社區居民直接接觸雇主，找到適合自己的工作。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，求職者透過網上平台遞交履歷，往往遲遲未獲回音；現場交流則能認識招聘人員、了解機構，也讓雇主認識應徵者。「招聘會將有用人需求的企業與需要工作的居民連結，有助社區弱勢群體尋找工作、累積家庭財富。」

道明銀行分行經理王國釗(William Wang)分享，自己從兼職櫃員做起，逐步晉升管理職。他表示，自己出身華埠，很高興回到社區參與招聘，他鼓勵求職者主動介紹自己、詢問職位要求，並上銀行網站了解不同業務部門的工作機會，將眼前求職視為職涯起點。

人力中心成立於1972年，長期為華人新移民及低收入群體提供就業諮詢、職業培訓與創業支援，每年舉辦兩場招聘會，春季在法拉盛、秋季在華埠，協助居民邁向經濟自立。此外，市府設於拉菲逸街(Lafayette St.)2號的常設求職服務中心，即日起亦提供免預約諮詢，協助民眾了解市府職缺、公務員考試及申請程序。

精華 FAQ

  • 9月30日在人力中心舉辦的秋季招聘會，共有55家雇主直接參與，創下歷屆新高，顯示企業對現場招募模式的參與度明顯提高，也讓求職者有更多面談機會。

  • 現場職缺涵蓋醫療照護、金融、政府及社區服務等領域，包含行政助理、銀行櫃員、家庭護理員、註冊護士、醫療技師與管理職位，另有培訓及實習機會。

  • 主辦方指出，網上投履歷不易展現個人特質，現場能直接與雇主交流、留下印象；馬泰也認為這有助連結企業與居民，特別能幫助弱勢群體找到工作、累積家庭財富。

MTA 大都會 華人

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