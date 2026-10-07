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紐約系列秋季嘉年華及萬聖節活動 免費同樂

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局長島村(Tricia Shi...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局長島村(Tricia Shimamura)6日宣布，10月將在五大區公園與康樂中心舉辦一系列免費秋季嘉年華及萬聖節活動，內容包括鬼屋、南瓜園、障礙闖關、臉部彩繪、手作、音樂與遊戲。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市10月將在五區公園與康樂中心推出免費秋季嘉年華及萬聖節活動，法拉盛邦恩公園也將於月底舉行鬼屋迷宮，方便華人家庭參與。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市公園局長島村(Tricia Shimamura)6日宣布，10月將在五區公園與康樂中心舉辦一系列免費秋季嘉年華及萬聖節活動，內容包括鬼屋、南瓜園、障礙闖關、臉部彩繪、手作、音樂與遊戲。其中，法拉盛邦恩公園(Bowne Park)將於月底推出「瘋狂怪物實驗室」鬼屋迷宮，歡迎華人家庭就近參與節慶。

曼達尼表示，從鬼屋、南瓜園到趣味科學示範及手工藝，活動希望讓不同年齡的市民都能參與。邦恩公園的「瘋狂怪物實驗室鬼屋與秋季嘉年華」(Mad Monster Lab Haunted House and Fall Festival)將於10月30日(周五)下午4時至晚上8時在園內活動中心舉行，毋須報名。戶外先安排南瓜園、充氣遊樂設施及萬聖節音樂等，入夜後室內鬼屋迷宮才開放。有意參加的家庭可致電(718)393-7370查詢，或在公園局活動網頁確認安排。

公園活動之外，市府9月30日亦宣布「Trick-or-Streets」回歸，整個10月將有創紀錄的160處無車開放街道及廣場，舉辦萬聖節與秋季慶祝活動。

精華 FAQ

  • 市府將在10月於五區公園與康樂中心舉辦免費活動，內容涵蓋鬼屋、南瓜園、障礙闖關、臉部彩繪、手作、音樂與遊戲，適合不同年齡層同樂。

  • 邦恩公園的「瘋狂怪物實驗室鬼屋與秋季嘉年華」將於10月30日周五下午4時至晚上8時在活動中心舉行，戶外先有南瓜園、充氣設施與萬聖節音樂，入夜後再開放室內鬼屋。

  • 市府9月30日宣布「Trick-or-Streets」回歸，整個10月將有創紀錄的160處無車開放街道及廣場，舉辦萬聖節與秋季慶祝活動，擴大市民參與空間。

萬聖節 曼達尼

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