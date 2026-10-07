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規則仍模糊、恐懼已蔓延 公共負擔新規衝擊華社

記者曹馨元╱紐約報導
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當吃飯、看病與家人團聚被放在同一架天平上，即使沒有人說得準公共負擔新規最終如何執...
當吃飯、看病與家人團聚被放在同一架天平上，即使沒有人說得準公共負擔新規最終如何執行，一些家庭仍選擇先承受眼前的生活壓力，以避免身分申請出現任何風險。圖為紐約華人在超市採購基礎生活物資示意圖。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府擴大公共負擔審查後，紐約華社因規則不清而提前停用糧食券與醫療補助，擔憂牽連家人移民申請，並引發更大範圍的福利退出效應。

川普政府擴大「公共負擔」(Public Charge)審查範圍不足一個月，具體執行方式仍缺乏案例可循，不確定性卻已在紐約華人社區造成實際影響。有居民擔心自己使用糧食券或醫療補助，會牽連正在辦理移民的家人，未經個案法律評估便先行停掉福利；社區服務機構接到的求助則日益增加，移民律師卻也難以給出確切答案。當吃飯、看病與家人團聚被放在同一架天平上，即使沒有人說得準新規最終如何執行，一些家庭仍選擇先承受眼前的生活壓力，以避免身分申請出現任何風險。

多年排綠卡 怕功虧一簣

家住布碌崙的陳女士今年64歲，由於丈夫視力欠佳、無法工作，她靠護理員工作賺取的每月不足1900元薪水，是夫妻倆唯一的固定收入。

兩人與小兒子一家同住，每月支付500元房租，原本再以糧食券補貼菜錢，「生活剛剛好」。九月中旬，陳女士在微信上看到公共負擔規則變化的消息，因擔心繼續領取福利會影響大兒子申請綠卡，陳女士隨即決定停領。

失去糧食券讓原本就不輕鬆的陳女士愈發喘不過氣，夫妻倆只能盡量減少開支。丈夫偶爾到教堂領取牛奶及雞蛋，小兒子也會幫忙補貼菜錢。「交完房租，再除掉買菜的錢，幾乎沒什麼錢留下來，只能少買一點」。

讓陳女士更加不安的，是這份經濟壓力可能逐漸轉移到小兒子身上。她擔心長期依賴兒子接濟，最終會令家人間的關係變得緊張。

陳女士與丈夫及小兒子當初移民美國時，大兒子因超齡未能隨行。七年前，取得身分的她為大兒子提出移民申請，案件排期原本有望於今年10月下旬取得進展。如今，她卻擔心自己曾使用的糧食券、丈夫享有的醫療補助，會令多年等待再生變數。

「我們也只是想大兒子早點過來，家人可以團聚」，陳女士說，「但現在好像變成很困難的事」。

陳女士並非個案。松柏之家社會服務部主任甄小姐(Lisa Zhen)表示，新規公布後，陸續有使用糧食券或白卡的居民前來諮詢，擔心福利紀錄影響自己或家人的身分申請。

「這種恐懼感非常真實」，甄小姐說。即使居民合法享有福利，仍會因新規感到不安；由於目前沒有清楚清單列明哪些福利將被考量，服務人員也難以為每個家庭提供確切答案。中心只能提醒居民，不要輕易放棄生活所需福利，應先尋求專業法律意見，「但哪怕我們勸，他們也還是會停掉福利，因為排期動輒就是那麼多年，他們害怕前功盡棄」。

新規怎執行 律師也不知

移民律師劉汝華表示，新規最令人擔心之處，是移民官員擁有相當大的裁量空間。即使申請人本人沒有使用福利，家中公民子女或其他成員領取糧食券、醫療補助等情況，仍可能連同家庭經濟條件被綜合考量。

「按照法規來看，標準如何執行的上下幅度很大」，劉汝華說。移民官員若對申請人的經濟能力存疑，通常還會問話及要求補件，未必立即拒絕；但9月18日後受理的案件尚未大量進入裁定階段，律師也沒有足夠案例參考。劉汝華表示，據其了解，自8月底起，多地海外使領館的移民簽證審理陷入停滯，領館官員也在接受如何配合公共負擔新規的培訓，「所以也沒有更多經驗」。

當民眾向醫院、市府或福利機構查詢時，往往被告知先諮詢移民律師；但面對尚無實際裁定可循的新規，律師同樣無法作出保證，「沒有人說得準」。

「從辦身分的角度來講，放棄福利也許必要，但最後真的要看病還是得看病，飯還是得吃」，劉汝華說，「作為律師，叫客戶去掉賴以生存的醫療和服務補貼，是很殘忍的事」。

寒蟬效應 波及多項補助

劉汝華表示，新規的影響可能遠超實際接受公共負擔審查的人數。不少州、市福利項目仍有聯邦資金支持；當混合身分家庭因恐懼退出糧食券及醫療補助，原本流入超市、醫院及社區機構的款項也會減少。「帶來的負面影響，輻射範圍遠比新規所針對的申請人群體大得多」。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)已聯同另外21州及華府提出訴訟；紐約市也率領全美多個城市及郡府挑戰新規。訴訟指出，聯邦政府預計，移民家庭退出福利產生的寒蟬效應，每年可能令各州損失約40億5000萬元醫療補助(Medicaid)及兒童醫療保險計畫(CHIP)資金，以及約10億元糧食券資金。

求助熱線 有中、粵語服務

紐約市府移民法律支援熱線(800)354-0365提供普通話及粵語服務。民眾要求公共負擔個案諮詢時，接線員會詢問數項問題，再轉介至合適的法律服務機構。通話平均時長約七分鐘，法律機構通常會在一至兩個工作日內聯絡當事人。不過，接線員並非移民律師，不能直接提供法律意見。熱線周一、周三開放至晚間8時，周二、周四及周五至晚間6時；每月最後一個周六亦提供服務。

陳女士知道這條熱線，但過往長時間等候的經驗讓她望而卻步。「我現在要做工，還要帶孫子，沒有時間一直在電話邊等」，她說。

在大兒子的排期正式走到下一步前，陳女士已先失去每月補貼菜錢的福利；至於這份犧牲能否讓一家團聚的路走得更順利，她仍在等待答案。

精華 FAQ

  • 因新規擴大審查範圍後，哪些福利會被計入、如何執行都不清楚，許多家庭擔心使用糧食券或醫療補助會影響家人辦綠卡，只能先停掉福利自保。

  • 陳女士擔心自己和丈夫使用的糧食券、醫療補助，會牽連正在排期的大兒子申請綠卡，因此在看到消息後立刻停領，寧可先承受生活壓力，也不願冒身分風險。

  • 除了影響直接申請移民的人，還可能讓混合身分家庭退出糧食券與醫療補助，進而減少超市、醫院與社區機構的資金流入，形成更廣泛的寒蟬效應。

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