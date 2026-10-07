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民運人士雙十前夕座談 批中國民族團結新法強制追求單一認同

記者戴慈慧／紐約報導
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達賴喇嘛暨藏人行政中央駐北美辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措在座談會上發言，談西藏語...
達賴喇嘛暨藏人行政中央駐北美辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措在座談會上發言，談西藏語言、教育與文化保存議題，並批評中國大陸「民族團結進步促進法」進一步強化同化政策。（記者戴慈慧／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛座談聚焦中國民族政策與民族團結進步促進法，與會民運人士批評強制同化，並強調台灣民主、藏語傳承與少數族群自由應受尊重。

「北京之春」雜誌社、中國民主團結聯盟及中國民主黨全委會6日在法拉盛舉行座談會，慶祝中華民國115年國慶，並就中國大陸民族政策及「民族團結進步促進法」展開討論。與會者包括評論人士、律師及民運人士等，會議關注少數民族語言、文化與宗教自由，以及相關政策對台灣及海外人士可能帶來的影響。

「北京之春」榮譽主編胡平首先從近代中國「五族共和」談到民族平等，認為不同族群應保有自身語言與文化，而非以強制方式追求單一認同。胡平表示，歷史上確實有許多民族在長期發展中遭到同化，但現代社會應重新思考這種做法是否仍能被接受。他認為，真正的民族平等應建立在承認差異及尊重不同文化的基礎上。

律師高光俊則從民主制度談兩岸關係。他表示，中華民國在台灣歷經解除戒嚴、國會改革、總統直選及多次政黨輪替後，民主制度已成為重要政治資產。他認為，兩岸若要維持和平交流，尊重台灣人民透過選舉決定政府與未來方向的權利，應是基本前提。

達賴喇嘛暨藏人行政中央駐北美辦事處華人事務聯絡官慈誠嘉措則集中談西藏語言及教育問題。他批評「民族團結進步促進法」將同化政策進一步制度化，並表示中國政府近年推動寄宿學校政策，使部分藏族兒童使用母語的機會逐漸減少。

慈誠嘉措分享，一名在美國出生的藏人孩子因家中持續使用藏語，返鄉探親時仍能流利說藏語，但當地同齡親戚多使用漢語，彼此玩耍時甚至出現溝通障礙。「看似只是幾個孩子玩耍時互相聽不懂，貌似小事而已」，但反映出語言傳承正在發生變化。「語言是一個民族的靈魂」，慈誠加措表示，真正的民族團結不應依靠強制同化，而應建立在「平等、尊重和自由」之上，並呼籲保障藏人及其他族群使用、發展母語的權利。

主辦方表示，此次活動除慶祝雙十國慶，也希望透過座談討論自由、民主、人權及民族文化保存等議題。當天另有陳破空等多名人士發言，活動最後開放與會者自由討論。

精華 FAQ

  • 座談會一方面慶祝中華民國115年國慶，另一方面討論中國大陸民族政策與民族團結進步促進法，並延伸關注自由、民主、人權及少數族群文化保存議題。

  • 他們認為相關法律可能把同化政策制度化，要求不同族群追求單一認同，進一步壓縮語言、文化與宗教自由，因此主張民族平等應建立在尊重差異之上。

  • 慈誠嘉措聚焦西藏語言與教育問題，指出寄宿學校政策可能減少藏族兒童使用母語的機會，認為語言是民族靈魂，應保障藏人及其他族群發展母語的權利。

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