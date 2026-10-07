皇后區史泰登島出現退伍軍人菌及病例 高風險者暫勿淋浴

退伍軍人菌主要依靠蒸汽和水霧傳播，飲用水不會傳染，住在病症爆發地點附近的居民應盡量避免淋浴。(市衛生局DOHMH提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市皇后區與史泰登島接連出現退伍軍人菌相關事件，衛生局已介入調查並提醒高風險居民避開淋浴、留意症狀與就醫。

皇后區 一大型住宅社區近日有兩名居民確診退伍軍人症(Legionnaires' disease)，紐約市 衛生局已介入調查，重點檢查住宅內部熱水系統。一棟位於史泰登島 的公寓大樓供水系統中近日亦檢出退伍軍人桿菌，令居民感到不安。

皇后區一大型住宅社區近日有兩名居民確診退伍軍人症。(美聯社)

衛生局表示，感染居民來自皇后區格蘭奧克斯(Glen Oaks)大型住宅社區North Shore Towers，目前，居民仍可正常飲用大樓自來水，但應遵循當局發布的安全用水建議。其中50歲以上、吸菸者以及患有慢性呼吸系統疾病等高風險居民，現階段應避免在家中淋浴，以減少吸入水霧的可能性；可改以溫水泡澡，並在浴缸放水時盡量縮短留在浴室內的時間。當局稱，目前尚未確認該樓內存在退伍軍人菌(Legionella)，事件也不屬於社區群聚感染，周邊居民目前沒有感染風險。

根據規定，當同一住宅建築在12個月內出現兩宗或以上退伍軍人症病例時，通常會啟動大樓評估。此次調查主要針對North Shore Towers內部的熱水系統，而非屋頂冷卻塔。當局強調，目前沒有證據顯示North Shore Towers的供水系統就是兩名居民染病的來源。

位於史島北岸的聖馬可廣場(Saint Mark’s Place)185號樓，則是在供水系統中檢出退伍軍人症致病菌，但尚未發現感染病例。據報，該樓內居民9月28日收到衛生局通知，稱樓內供水系統退伍軍人菌檢測呈陽性，當局同時告知居民，他們正在與大樓管理方合作處理此問題。通知指出，該樓內的自來水可安全飲用，身體健康者透過供水系統感染病症的風險極低。

不過部分當地居民表示，涉事樓內住戶多屬低收入群體，其中包括很多長者、慢性病患或身心障礙者。市府發出通知後，大樓管理方並未參加針對此問題召開的社區會議，也沒有提供進一步的安全指引，令居民感到焦慮。

退伍軍人症是一種由退伍軍人菌引起的肺炎，通常是吸入含菌水滴或水霧後感染，一般不會在人與人之間傳播。常見症狀包括發燒、畏寒、肌肉痠痛、咳嗽及呼吸困難。衛生局提醒，住戶若出現相關症狀，尤其屬於高風險族群者，應盡快就醫。

今年夏季紐約市曾先後出現較大規模退伍軍人症疫情。曼哈頓上東城疫情造成多人死亡，南布朗士其後也出現群聚感染；兩次調查均涉及冷卻塔系統。