皇后區史泰登島出現退伍軍人菌及病例 高風險者暫勿淋浴
紐約市皇后區與史泰登島接連出現退伍軍人菌相關事件，衛生局已介入調查並提醒高風險居民避開淋浴、留意症狀與就醫。
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紐約市皇后區與史泰登島接連出現退伍軍人菌相關事件，衛生局已介入調查並提醒高風險居民避開淋浴、留意症狀與就醫。
皇后區一大型住宅社區近日有兩名居民確診退伍軍人症(Legionnaires' disease)，紐約市衛生局已介入調查，重點檢查住宅內部熱水系統。一棟位於史泰登島的公寓大樓供水系統中近日亦檢出退伍軍人桿菌，令居民感到不安。
衛生局表示，感染居民來自皇后區格蘭奧克斯(Glen Oaks)大型住宅社區North Shore Towers，目前，居民仍可正常飲用大樓自來水，但應遵循當局發布的安全用水建議。其中50歲以上、吸菸者以及患有慢性呼吸系統疾病等高風險居民，現階段應避免在家中淋浴，以減少吸入水霧的可能性；可改以溫水泡澡，並在浴缸放水時盡量縮短留在浴室內的時間。當局稱，目前尚未確認該樓內存在退伍軍人菌(Legionella)，事件也不屬於社區群聚感染，周邊居民目前沒有感染風險。
根據規定，當同一住宅建築在12個月內出現兩宗或以上退伍軍人症病例時，通常會啟動大樓評估。此次調查主要針對North Shore Towers內部的熱水系統，而非屋頂冷卻塔。當局強調，目前沒有證據顯示North Shore Towers的供水系統就是兩名居民染病的來源。
位於史島北岸的聖馬可廣場(Saint Mark’s Place)185號樓，則是在供水系統中檢出退伍軍人症致病菌，但尚未發現感染病例。據報，該樓內居民9月28日收到衛生局通知，稱樓內供水系統退伍軍人菌檢測呈陽性，當局同時告知居民，他們正在與大樓管理方合作處理此問題。通知指出，該樓內的自來水可安全飲用，身體健康者透過供水系統感染病症的風險極低。
不過部分當地居民表示，涉事樓內住戶多屬低收入群體，其中包括很多長者、慢性病患或身心障礙者。市府發出通知後，大樓管理方並未參加針對此問題召開的社區會議，也沒有提供進一步的安全指引，令居民感到焦慮。
退伍軍人症是一種由退伍軍人菌引起的肺炎，通常是吸入含菌水滴或水霧後感染，一般不會在人與人之間傳播。常見症狀包括發燒、畏寒、肌肉痠痛、咳嗽及呼吸困難。衛生局提醒，住戶若出現相關症狀，尤其屬於高風險族群者，應盡快就醫。
今年夏季紐約市曾先後出現較大規模退伍軍人症疫情。曼哈頓上東城疫情造成多人死亡，南布朗士其後也出現群聚感染；兩次調查均涉及冷卻塔系統。
因為該大型住宅社區內有2名居民確診退伍軍人症，衛生局因此介入，重點檢查大樓內部熱水系統，並評估是否存在與病例相關的感染來源。 衛生局指出，50歲以上、吸菸者及患有慢性呼吸系統疾病者較易受影響，淋浴可能吸入含菌水霧，因此建議暫避淋浴，改以溫水泡澡並縮短待在浴室時間。 該樓供水系統已檢出退伍軍人菌致病菌，但尚未有病例。雖然當局稱自來水可安全飲用，部分居民仍擔心管理方未提供充分指引，特別是樓內有不少長者與慢性病患。
精華 FAQ
因為該大型住宅社區內有2名居民確診退伍軍人症，衛生局因此介入，重點檢查大樓內部熱水系統，並評估是否存在與病例相關的感染來源。
衛生局指出，50歲以上、吸菸者及患有慢性呼吸系統疾病者較易受影響，淋浴可能吸入含菌水霧，因此建議暫避淋浴，改以溫水泡澡並縮短待在浴室時間。
該樓供水系統已檢出退伍軍人菌致病菌，但尚未有病例。雖然當局稱自來水可安全飲用，部分居民仍擔心管理方未提供充分指引，特別是樓內有不少長者與慢性病患。
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