10月萬聖節狂歡 160處街道封街 活動規模歷來最大

紐約市今年將舉辦歷來規模最大的「Trick-or-Streets」萬聖節活動，在整個10月期間啟用160處開放街道及廣場，推出各類慶祝活動。(取自市交通局官網)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市10月將以160處無車街道與廣場舉辦史上最大規模萬聖節活動，結合糖果、表演與社區導覽，讓家庭在安全空間中慶祝。

紐約市 今年將舉辦歷來規模最大的「Trick-or-Streets」萬聖節 活動，在整個10月期間，於五區各處啟用160處無車開放街道及廣場，推出討糖果、現場音樂、表演、遊戲、臉部彩繪及手工藝等免費節目。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市交通局(DOT)表示，市府將部分繁忙街道暫時改造成步行空間，讓兒童及家庭可避開車流，在較安全的環境中慶祝萬聖節，而市交通局今年將發放7萬5000份糖果；他也笑稱，活動現場唯一應該出現的汽車，是由紙板製成、靠雙腿驅動並以糖果作為「燃料」的車。

各地活動將由市交通局與社區組織、商家、文化機構、學校及其他市府部門合作舉辦，內容依不同社區特色而定。部分街區將安排舞蹈團體及唱片騎師(DJ)，其他地點則以季節遊戲、藝術活動及豐收節目為主。

今年新增的節目包括免費社區步行導覽，紐約市立藝術協會(Municipal Art Society of New York)將帶領民眾認識活動街區的歷史、建築及公共空間。非營利組織Street Lab也將在部分公立學校外舉辦活動，把萬聖節慶祝帶入更多社區。

五大區將各有一場代表性活動，布碌崙(布魯克林)Hillel Plaza於22日(周四)下午2時至6時舉行；史泰登島Water Street Open Street於24日(周六)中午12時至下午5時舉行；皇后區森林小丘奧斯汀街開放街道(Austin Street Open Street)於25日(周日)下午2時至5時舉行。

曼哈頓的開放街道活動將設於堅尼路(Canal Open Street)位於果園街(Orchard Street)及艾塞克斯街(Essex St)間的路段，於28日(周三)下午3時至7時舉辦慶祝活動；布朗士James Baldwin Plaza則於萬聖節31日(周六)上午10時至下午3時登場。

所有活動免費向公眾開放，但可能因天氣調整或取消。民眾可登入最新安排。nyc.gov/trickorstreets，利用互動地圖按日期或地點查找附近活動及最新安排。