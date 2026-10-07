康尼島棧道10億重建計畫 招募設計團隊

康尼島棧道啟動重建工程，目前正在尋找專業設計團隊。(記者胡聲橋／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市正招募設計團隊，推動康尼島里格爾曼棧道10億元重建，內容涵蓋木板路、基礎設施、防洪與周邊建物更新，預計2027年選定最終團隊。

紐約市 正在尋找設計團隊，負責耗資10億元的康尼島 里格爾曼棧道(Riegelmann Boardwalk)的重建項目。紐約市經濟發展公司(NYCEDC)和公園管理局(NYC parks)近期發布了一份資格預審申請，尋求一支「具有前瞻性的設計建造團隊」來監管這條地標性木板棧道的全面重建，該項目於去年12月首次公布，將包括重建全長2.7哩的木板路，更換公用設施和支撐柱，並抬高部分路段。

里格爾曼棧道已有102年的歷史，是康尼島的地標。不過，由於沙土、積水和雜草的侵蝕，棧道的木質部分已經腐爛，出現明顯的損壞跡象。許多路段的木板翹起、螺絲鬆動，需要木工經常維護，但這種維修也僅涵蓋木棧道約1%的區域，在木板路下方，可以看到開裂的支撐柱，不少地方的巨大縫隙導致沙子和水流入周圍的居民區。

這項重建工程將分多個階段進行，歷時數年，旨在修復所有樁基，更換所有鋪板，同時採取防洪措施保護康尼島和布萊頓海灘(Brighton Beach)，包括抬高棧道的部分路段，無障礙設施也是該項目的核心內容。

重建項目還包括翻新棧道沿線的十幾棟建築，包括救生員宿舍、公共衛生間、遮陽亭和車庫。此外，耗資4200萬元的斯塔克體育中心(Abe Stark Sports Center)改造項目也將同時進行。該體育中心將升級滑冰設施，並在棧道沿線新建入口和標誌。

市經濟發展公司總裁兼執行長肖里斯(Anthony Shorris)表示，「我們很高興啟動里格爾曼棧道的重建項目。我們將從一開始就讓市政府、設計師、建築商和康尼島社區同心協力，共同完成這一重建工程」。

根據先進的設計建造一體模式，市政府將選擇一個團隊負責設計和施工。這種模式允許設計方在與市政府和社區的合作中不斷調整。市經濟發展公司和公園局鼓勵具備大型複雜濱水基礎建設經驗的合格團隊參與。市經濟發展公司將在審核後，於今年冬季向入圍的合格設計團隊發出提案徵集書，預計將於2027年春季選出最終的設計團隊。