我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯國際機場傳擦撞 飛東京客機翼尖小翼撞斷 畫面曝光

天冷就嘴饞 研究揭「食欲之秋」 醫教3招避免一路胖到冬天

康尼島棧道10億重建計畫 招募設計團隊

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康尼島棧道啟動重建工程，目前正在尋找專業設計團隊。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島棧道啟動重建工程，目前正在尋找專業設計團隊。(記者胡聲橋／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市正招募設計團隊，推動康尼島里格爾曼棧道10億元重建，內容涵蓋木板路、基礎設施、防洪與周邊建物更新，預計2027年選定最終團隊。

紐約市正在尋找設計團隊，負責耗資10億元的康尼島里格爾曼棧道(Riegelmann Boardwalk)的重建項目。紐約市經濟發展公司(NYCEDC)和公園管理局(NYC parks)近期發布了一份資格預審申請，尋求一支「具有前瞻性的設計建造團隊」來監管這條地標性木板棧道的全面重建，該項目於去年12月首次公布，將包括重建全長2.7哩的木板路，更換公用設施和支撐柱，並抬高部分路段。

里格爾曼棧道已有102年的歷史，是康尼島的地標。不過，由於沙土、積水和雜草的侵蝕，棧道的木質部分已經腐爛，出現明顯的損壞跡象。許多路段的木板翹起、螺絲鬆動，需要木工經常維護，但這種維修也僅涵蓋木棧道約1%的區域，在木板路下方，可以看到開裂的支撐柱，不少地方的巨大縫隙導致沙子和水流入周圍的居民區。

這項重建工程將分多個階段進行，歷時數年，旨在修復所有樁基，更換所有鋪板，同時採取防洪措施保護康尼島和布萊頓海灘(Brighton Beach)，包括抬高棧道的部分路段，無障礙設施也是該項目的核心內容。

重建項目還包括翻新棧道沿線的十幾棟建築，包括救生員宿舍、公共衛生間、遮陽亭和車庫。此外，耗資4200萬元的斯塔克體育中心(Abe Stark Sports Center)改造項目也將同時進行。該體育中心將升級滑冰設施，並在棧道沿線新建入口和標誌。

市經濟發展公司總裁兼執行長肖里斯(Anthony Shorris)表示，「我們很高興啟動里格爾曼棧道的重建項目。我們將從一開始就讓市政府、設計師、建築商和康尼島社區同心協力，共同完成這一重建工程」。

根據先進的設計建造一體模式，市政府將選擇一個團隊負責設計和施工。這種模式允許設計方在與市政府和社區的合作中不斷調整。市經濟發展公司和公園局鼓勵具備大型複雜濱水基礎建設經驗的合格團隊參與。市經濟發展公司將在審核後，於今年冬季向入圍的合格設計團隊發出提案徵集書，預計將於2027年春季選出最終的設計團隊。

精華 FAQ

  • 此次重建的是已有102年歷史的里格爾曼棧道，它是康尼島的重要地標。市府將以設計建造一體模式推動全面翻新，並由專業團隊統籌設計與施工。

  • 工程將重建全長2.7哩的木板路，更換公用設施與支撐柱，並抬高部分路段。計畫也包含修復樁基、更新鋪板、加強防洪，以及改善無障礙設施。

  • 市經濟發展公司先發布資格預審申請，冬季再向入圍團隊發出提案徵集書，預計2027年春季選出最終設計團隊。整體工程將分階段、歷時數年完成。

康尼島 紐約市

上一則

紐約市多校收虛假炸彈威脅 家長盼資訊透明、嚴懲嫌犯

下一則

紐約市前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨案增兩成
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造

康尼島凱瑟公園獲250萬州撥款 設施將升級改造
金門大橋抗地震 耗資18億元加固

金門大橋抗地震 耗資18億元加固
金山19世紀沉船 變身兒童遊樂場

金山19世紀沉船 變身兒童遊樂場
布碌崙86街遊民所防洪申報疑違聯邦法規 建案再度卡關

布碌崙86街遊民所防洪申報疑違聯邦法規 建案再度卡關

熱門新聞

孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
一名43歲華裔女子8月下旬在法拉盛一間KTV聚會後死亡。紐約市法醫辦公室(OCME)表示，目前死因及死亡方式仍在調查中。(受訪者提供)

獨／43歲華女KTV聚會後離世 家屬質疑現場急救與移出店外經過

2026-09-30 19:29
法拉盛近年新建住宅持續增加，從大型公寓到配備健身房、露台及共享空間的新樓盤，高端住宅明顯增多。(記者鄭怡嫣╱攝影)

不再「有房就買」？華人置業版圖改

2026-10-02 07:24
糖尿病、心血管疾病與腎臟病相互緊密影響。「醣芯勝」是針對糖、心、腎三病共護所研發，並以市售產品經台北醫學中心完成人體臨床試驗。

二代小分子褐藻醣膠新突破，「醣芯勝FFL三護配方」人體臨床試驗成功解盲:降血糖、調整血脂、護腎臟

2026-09-08 13:01
2026年約有60%的Z世代年輕人考慮投入藍領職業。與此同時，不同年齡層的女性也開始進入過去由男性主導的產業。示意圖（美聯社）

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

2026-09-29 17:39
圖為紐約地鐵。示意圖（路透）

搭地鐵小心…紐約男下車時購物袋被門夾住 拖行慘死

2026-09-29 13:20

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕